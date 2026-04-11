​Por qué Paredes no fue convocado para el clásico con Independiente 

Dentro de la lista de convocados de Boca para el clásico de este sábado ante Independiente en la Bombonera hubo dos gratos regresos. Uno fue el de Agustín Marchesín, que se perdió el encuentro ante Talleres y el debut por la Copa Libertadores. Pero también se dio uno muy esperado: el de Exequiel Zeballos, que vuelve después de una ausencia de dos meses. Sin embargo, hubo un nombre que brilló por su ausencia: el del capitán Leandro Paredes. ¿Por qué no fue convocado?

La respuesta es simple. Después de haber ingresado en el segundo tiempo en Córdoba, justamente ante la T, el capitán, vio la tarjeta amarilla luego de un fuerte reclamo a uno de los jueces de línea, lo que provocó que Nazareno Arasa lo amonestara. Algo que incluso, llevó a especular con la posibilidad de que hubiese buscado “limpiarse” para el Superclásico.

Paredes llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión. (Foto: Ariel Carreras) Paredes llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con una fecha de suspensión. (Foto: Ariel Carreras)

De esta forma, el mediocampista llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar presente en el clásico ante Independiente. Será el segundo partido que se pierde en el Apertura; el primero fue también en un clásico, frente a Racing.

Igualmente, Paredes no se mostró conforme con la situación y, tras el triunfo en Córdoba, expresó: “No quiero perderme ningún partido, pero se dio así, que llegue justo en este partido. No quería perderme el clásico, lo pensamos mucho y se dio así”, explicó el capitán sobre la quinta y llegar “limpio” ante River, sin desmentir ni confirmar si efectivamente buscó la amonestación.

El capitán se perderá otro clásico en el Apertura y volverá ante River. (Foto: Prensa Boca) El capitán se perderá otro clásico en el Apertura y volverá ante River. (Foto: Prensa Boca)

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