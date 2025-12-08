​¿Por qué no entró Cavani? El insólito motivo que explicó Úbeda tras la eliminación de Boca 

El cambio de Zeballos fue la gran sorpresa de la noche en la eliminación de Boca. Pero otra de las preguntas que se hicieron los hinchas de Boca en la Bombonera fue ¿y Cavani? El Matador no entró pese al mal partido de Milton Giménez y Claudio Úbeda explicó el motivo por el que el uruguayo no ingresó para revertir el resultado.

“Nosotros lo habiamos mandado a entrar en calor para el cambio por Giménez pero sufrió una molestia en la espalda. Se acercó y nos dijo que sintió una molestia en la zona lumbar, por eso, no hicimos ese cambio”, explicó Sifón ante la pregunta por la presencia del Matador.

Porque si, Edi venía jugando los últimos cuatro partidos, siempre entrando del banco para ir agarrando ritmo. Y cuando el equipo más lo necesitaba, no pudo entrar para ayudar al equipo por otra lesión en la espalda, que tanto lo tuvo a maltraer este último semestre. Haciendo que pierda su lugar en el 11 titular de Boca, y también pierda terreno y ritmo para pelearle el puesto a Milton.

Ya le había ocurrido ante Independiente, en la pasada eliminación en el los cuartos de final ante Apertura, había entrando en lugar de Giménez pero se lo notó sin ritmo porque estaba lesionado en su espalda. Entró, forzó y se volvió a lesionar.