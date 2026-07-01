​Por qué hoy es el Mundial de las estrellas 

Inglaterra le dio vuelta el partido a RD Congo por 2-1 y se metió a los octavos de final del Mundial 2026 gracias al doblete de su figura, Harry Kane, quien ya se encuentra en el podio de goleadores de esta edición. Y eso da pie a una afirmación: que este es, hoy por hoy, el Mundial de las estrellas.

A priori, si uno revisa el podio de goleadores de esta edición de la Copa del Mundo, solo halla a las grandes figuras del fútbol mundial: al mejor de todos, Lionel Messi, y al francés Kylian Mbappé en la cima con seis tantos cada uno; al noruego Erling Haaland y a Kane con cinco y, por último, al francés Ousmane Dembélé y al brasileño Vinicius con cuatro.

Pero sí además se revisan la cantidad de goles convertidos hasta el momento por cada una de las selecciones que estos futbolistas representan, el dato es aún más contundente. Por caso, d e los ocho goles anotados hasta ahora por la Selección Argentina, seis fueron obra de Messi. En términos de porcentaje, es el 75% de los tantos de la Albiceleste.

Messi marcó seis de los ocho goles de Argentina en este Mundial. (Foto: EFE) Messi marcó seis de los ocho goles de Argentina en este Mundial. (Foto: EFE)

Francia, por ejemplo, lleva 13 goles en total en esta edición, y diez se concentran en Mbappé (seis) y Dembélé (cuatro), es decir, el 77%.

De los diez goles que acumula Noruega, cinco fueron marcados por Haaland (el 50%), quien, a modo de broma, dijo que le hizo el 2-1 que liquidó a Costa de Marfil en 16avos porque “estaba agotado” y pensó “no tengo ganas de jugar un alargue, así que haré un gol”.

Haaland, on fire con Noruega. (Foto: EFE) Haaland, on fire con Noruega. (Foto: EFE)

De los ocho de Inglaterra, cinco le pertenecen a Kane (62,5%) y de los nueve de Brasil, cuatro le corresponden a Vinicius (el 44%).

Kane, letal en Inglaterra. (Foto: Reuters) Kane, letal en Inglaterra. (Foto: Reuters)

Vinicius, también contundente en Brasil. (Foto: AP) Vinicius, también contundente en Brasil. (Foto: AP)

Son, entonces, las grandes estrellas las que marcan hasta ahora el camino de sus selecciones. Y con números que sorprenden: en el caso de Messi, seis goles en apenas tres partidos, a sus 39 años, es sencillamente inexplicable. De hecho, le posibilitaron adueñarse del récord de más cantidad de tantos en la historia de los Mundiales con 19 (y contando). Una muestra más de su enorme talento, pero sobre todo de su vigencia.

O Mbappé, con seis tantos en cuatro partidos (a Leo aún le faltan jugar los 16avos) en el que es su tercer Mundial y que le otorgan, a sus 27 años, ser el segundo máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 18 gritos totales (a uno solo de igualar a Messi). Números también increíbles.

Mbappé y Dembélé marcan el camino de Francia en este Mundial. (Foto: AP) Mbappé y Dembélé marcan el camino de Francia en este Mundial. (Foto: AP)

Messi espera por los 16avos mientras que el resto de los goleadores del podio ya están en los octavos

A excepción de Messi, todos ellos ya esperan en octavos: Mbappé y su Francia irán ante la Paraguay de Alfaro (sábado 4 de julio a las 18:00 hora argentina), Haaland y Noruega van contra la Brasil de Vinicius y de un Neymar que hasta ahora sumó solo unos 13 minutos (domingo 5/7 a las 17:00) y Kane e Inglaterra jugarán contra México (5/7 a las 21:00). Leo y la Scaloneta, por su parte, afrontarán su duelo de 16avos ante Cabo Verde recién este viernes 3 de julio a las 19:00.

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