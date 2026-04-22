​Por qué el silencio de los dirigentes de River tras la Súper polémica 

Se mueve para acá, se mueve para allá… No es la hincada de River la que se mueve en las tribunas del Monumental. En este caso, quienes se mueven son los dirigentes desde las oficinas del club. Pero sin gritos (léase declaraciones públicas) ni posteos virales en las redes. La estrategia de la dirigencia que lidera el presidente Stefano Di Carlo es exponer el reclamo por el arbitraje de Darío Herrera y las intervenciones/ decisiones de Héctor Paletta, responsable del VAR, en el superclásico del domingo con el menor ruido posible y con resultados fácticos: básicamente, lograr que Paletta no esté más a cargo del VAR en los partidos de River y marcar así su malestar por lo sucedido.

En Núñez optaron por no alzar la voz. Tanto en la previa, cuando desde Boca salieron a recordar el antecedente polémico en el superclásico de 2023 con Herrera como árbitro -postura que en River sintieron que fue para condicionar al juez- como luego del empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el área de Boca en los minutos finales que desató la Súper polémica. Por eso, desde las entrañas del Monumental se comunicaron con algunas de las autoridades de la AFA para solicitar que Paletta no sea más designado en los partidos del equipo de Coudet.

Encolumnados con el capitán

“Blanco no tiene intención de jugar la pelota. Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla. Lo vieron todos. Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos”, expresó el Chino Martínez Quarta, capitán del equipo, tras la derrota frente a Boca. También el Chacho Coudet, si bien evitó meterse demasiado en la polémica y sí enfocarse en los futbolístico, dejó en claro su postura: “Si cobró la de Salas, eso era penal”.

Esas fueron las únicas voces que se escucharon desde River. Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River, y Matías Patanian, ex vicepresidente, salieron a dar su opinión con posteos picantes, pero lo concreto es que, aunque son voces importantes y con repercusión mediática, ya no hablan como miembros oficiales del club.

De esta manera, por ahora, el reclamo dirigencial no se dio desde los medios, principalmente para evitar un nuevo cortocircuito con la AFA, a poco más de un mes de la decisión política del CARP de dejar de participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.

Stefano Di Carlo recibe una plaqueta de la AFA que le entrega Tapia en su asunción como presidente de River (Foto Marcelo Carroll). Stefano Di Carlo recibe una plaqueta de la AFA que le entrega Tapia en su asunción como presidente de River (Foto Marcelo Carroll).

En las oficinas del Monumental también existe malestar por las buenas calificaciones que las autoridades arbitrales les dieron a los jueces. Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral y ex árbitro del fútbol argentino, consideró en su informe que Paletta actuó correctamente en el VAR porque no contaba con más herramientas de las que tenía Herrera en el campo de juego del Liberti. Además, Federico Beligoy, Secretario de la Asociación Argentina de Árbitros y encargado de las designaciones de los jueces, en su rol de Director Nacional de Arbitraje, hasta, según trascendió, felicitó a Herrera por su labor actuación y lo calificó con “8 o 9 puntos”. De esta manera, ambos dirigirán el próximo fin de semana: Herrera estará en Estudiantes RC ante Central el viernes, mientras que Paletta irá al VAR de Atlético Tucumán frente a Banfield, el domingo…

El Súper antecedente de Herrera

Lo que remarcan en River es que esta evaluación de las autoridades del arbitraje fue totalmente diferente a la que hicieron en el superclásico de 2023 que River ganó sobre el final por un penal de Agustín Sandez a Pablo Solari que convirtió el colombiano Miguel Borja. Luego de aquel partido, tanto el árbitro Darío Herrera como el encargado del VAR, Silvio Trucco, fueron sancionados (parados) por la AFA (Beligoy) en la fecha posterior, algo que no ocurrió en esta ocasión. Aquella vez, Boca también le pidió a la AFA que Herrera no lo dirija durante un tiempo…

Sin palabras fuertes ni acusaciones públicas, sin reclamar en la sede de la AFA ni golpear la mesa en plena reunión de Comité Ejecutivo, como sí hizo Daniel Passarella en 2011 tras un superclásico en la Bombonera repleto de fallos en contra de River (y luego todo terminó como terminó), la medida de la actual dirigencia del CARP es por ahora actuar con bajo perfil pero atacando directamente el punto de conflicto en la derrota contra Boca que terminó con el invicto del equipo en el ciclo de Coudet.

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