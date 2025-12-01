​Por qué Boca saldrá con un brazalete negro en los cuartos de final vs. Argentinos 

Los jugadores de Boca salieron con un brazalete negro al campo de juego ante Argentinos por los cuartos de final del torneo Clausura en la Bombonera. ¿A qué se debió? Al fallecimiento de José Luis Irazoqui.

El volante izquierdo falleció el miércoles a sus 61 años en Mar del Plata, su ciudad natal, luego de batallar con una enfermedad. En Boca estuvo entre los años 1985 y 1988, y disputó un total de 29 partidos y marcó cinco goles.

Su debut en Primera llegó en 1985, con un comienzo muy prometedor para un volante izquierdo: hizo cinco goles en sus cinco primeros partidos. Uno a Racing de Córdoba en el debut, otro a Deportivo Español, después a Platense y dos a Instituto. Jugó otros diez partidos sin volver a convertir.

“Me hizo debutar Alfredo Di Stéfano, tuve a Menotti y a Pastoriza, que me dejó libre”, contó tiempo atrás en un video en el que recordó a sus compañeros de La Candela, el predio en el que vivían los juveniles del Interior.

“Estuve del 83 al 88. Después pasé por Tigre, Villa Dálmine y Colón. A los 28 se me dio por volver a la ciudad y fueron cinco o seis años en Alvarado, uno en River, y todos los regionales que pude jugar. En Alvarado- Aldosivi me tocó más perder que ganar y me echaron tres veces, ja”, dijo en una de sus últimas entrevistas. En 1996 se retiró del fútbol.

Irazoqui vivía en Mar del Plata y era una voz frecuente en los medios locales cuando había que hablar de cuestiones vinculadas a Boca. Una de sus últimas apariciones fue por la muerte del Loco Gatti en abril de este año, cuando recordó los momentos vividos en La Candela. “Cuando empecé a entrenar tenía 21 años y él 40. Era serio, pero para mí fue lo mejor que vi en el arco”.

