​Platense: Cozzani fue presentado en el Al-Kholood 

El Al-Kholood Club de Arabia Saudita oficializó la llegada del arquero Juan Pablo Cozzani, mediante una sola publicación de redes sociales. El futbolista posó con la característica indumentaria violeta del Al-Kholood; al lado de su fotografía figuró una imagen que mostró su traspaso –de Platense a Al-Kholood–.

“El guardián está aquí. Muro argentino Juan Cozzani es un jugador del orgullo de la cabeza. Nuestro nuevo muro está aquí. Juan Cozzani se une a Al-Kholood”, manifestó la cuenta oficial del Al-Kholood en la descripción de su posteo de Instagram.

El arquero de 26 años desembarcó en el fútbol asiático occidental después de un importante paso por Platense, en donde conquistó el Torneo Clausura y formó buenos números bajo los tres palos, estos fueron: 69 encuentros disputados, 34 vallas invictas y 51 goles en su contra.

Cozzani, quien se destacó por su solidez y reflejos en el arco, llega a un Al-Kholood que busca afianzarse en la primera división saudita. Su experiencia en el fútbol argentino, donde fue clave para consolidación del “Calamar”, le otorga un perfil prometedor en la liga árabe. El arquero ya se prepara para afrontar el desafío de adaptarse a un nuevo estilo de juego y contribuir al crecimiento del equipo saudí.

Por otra parte, el mediocampista Vicente Taborda, de 24 años y que actualmente estaba en Platense a préstamo desde Boca, continuará su carrera en el Panathinaikos de Grecia, que desembolsará 5 millones de dólares por el 80% de su pase.

La negociación involucró a todas las partes con intereses en el pase del jugador, ya que Boca, dueño de la ficha, conservará el 20% de una futura venta, mientras que Platense, gracias a un acuerdo firmado en el préstamo hasta diciembre de 2025, se quedará con el 10% del monto de la transferencia actual por derechos de vidriera.

Así, al club de La Ribera le ingresarán 4,5 millones de dólares, mientras que la entidad de Vicente López embolsará 500.000 dólares.

Taborda ya había expresado su deseo de dar el salto a Europa y, tras un acuerdo entre los clubes, se resolvió anticipar la finalización del préstamo para que pueda emigrar en este mercado de pases.

El mediocampista llega al Panathinaikos en un gran momento de su carrera, luego de consolidarse como pieza clave en el equipo de Vicente López, con el que consiguió el Torneo Apertura 2025, el primer título de Primera División en la historia del club.

Entre sus dos ciclos en Platense, Taborda disputó 86 partidos, con 11 goles y 4 asistencias, siendo uno de los referentes del plantel. En Boca, en cambio, tuvo menos rodaje: apenas 17 encuentros oficiales, con 631 minutos en cancha y sin participaciones directas en goles. Su última aparición con la camiseta azul y oro fue en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, antes de consolidarse en Platense y ahora cumplir su sueño