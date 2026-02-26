Pérfora se quedó con un nuevo clásico y festejó ante un Gimnasio colmado

En un Gimnasio Municipal de Cutral Co repleto y con un gran marco de público, se disputó una nueva edición del clásico de la ciudad. En este amistoso de pretemporada, preparatorio para el próximo Torneo Federal, Pérfora superó con autoridad a Petrolero Argentino por 68 a 54.

El encuentro sirvió como puesta a punto para ambos equipos de cara a la competencia nacional y dejó buenas sensaciones, especialmente para el Verde, que mostró intensidad defensiva y efectividad en momentos claves del partido para quedarse con el triunfo.

Presencia institucional y respaldo al básquet regional

La jornada contó con la presencia del subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin, quien acompañó el evento y destacó la importancia de este tipo de compromisos para fortalecer el desarrollo del básquet en la región y consolidar el acompañamiento a las instituciones deportivas.

Las voces del clásico

Una de las figuras del conjunto ganador, Santiago Candia, valoró el trabajo previo y el rendimiento colectivo: “Hicimos una buena pretemporada y lo pudimos plasmar en la cancha. Este es un grupo muy lindo y unido, por eso estamos para pelear como el año pasado”.

Por el lado del elenco de Plaza Huincul, el escolta “Toto” Uzandizaga hizo un balance del rendimiento: “Lo positivo es que empezamos a jugar más en equipo. Los dos primeros partidos jugamos feo; hoy nos sentimos más cómodos dentro de la cancha”.

Más allá del resultado, el clásico volvió a demostrar la pasión que genera el básquet en la comarca petrolera, con tribunas colmadas y un clima que anticipa una temporada intensa en el Torneo Federal.