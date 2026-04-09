​Patronato, Real Madrid y Barcelona… los equipos a los que más veces les convirtió Julián Álvarez 

Julián Álvarez vuelve a ser tendencia. Otra vez, el delantero se destacó con un tremendo golazo de tiro libre y nada menos que ante el Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Pero lo cierto es que este gol no fue solamente clave para que el Atlético de Madrid le ganara al Barsa, sino que transformó al equipo culé en una de sus víctimas favoritas.

Y es que con este golazo, Julián llegó al cuarto gol convertido al Barcelona, lo que lo ubica como el cuarto equipo al que más veces le anotó en su carrera. El primero fue el 25 de febrero del 2025 por la ida de las semifinales de la Supercopa de España. En aquel apasionante 4-4, el delantero abrió el partido con un buen remate de derecha.

El segundo sería poco más de un mes después, cuando volvió a festejar en la fecha 28 de LaLiga. Allí, el ex River volvería a convertir el 1-0, aunque su equipo finalmente terminó cayendo 2-4. La última vez que había anotado ante el Barsa fue el 12 de febrero, cuando puso el 4-0 final en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El Barcelona ya es la cuarta víctima favorita de Julián (EFE / Siu Wu). El Barcelona ya es la cuarta víctima favorita de Julián (EFE / Siu Wu).

Pero claro, además del Aleti, hay otros tres equipos a los que Julián les convirtió más veces. El tercer lugar lo ocupa el Real Madrid, que lo padeció en cinco oportunidades (una con el Manchester City y las restantes con el Colchonero).

La segunda víctima favorita de Álvarez es Alianza Lima, club al que le convirtió en seis oportunidades. Sin embargo, la principal particularidad está en que todos los tantos los anotó ¡en un mismo partido! Fue en la victoria 8-1 de River por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Por último, el equipo que más veces sufrió a Julián Álvarez es Patronato. En total, el delantero le convirtió siete veces en las dos oportunidades que lo enfrentó con River (cuatro tantos por la fecha 20 de la LPF 2021 y tres festejos por la Copa LPF 2022). Así, Julián tiene víctimas de todos los colores, pasando de clubes de Argentina y el continente a dos de los más importantes del mundo.

Patronato es el equipo al que más veces le convirtió (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) Patronato es el equipo al que más veces le convirtió (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Las víctimas favoritas de Julián Álvarez

Patronato – 7 goles Alianza Lima – 6 goles Real Madrid – 5 goles Barcelona – 4 goles

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