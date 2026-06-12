​Partidos de HOY, viernes 12 de junio: agenda, horarios y TV para ver el Mundial EN VIVO 

La máxima cita del fútbol planetario no da respiro y este viernes 12 de junio la pelota seguirá rodando en el Mundial 2026 con dos platos fuertes que prometen paralizar la pantalla. Con las potencias norteamericanas haciendo su estreno como locales, la jornada mundialista se llevará todos los flashes en un día clave para empezar a perfilar los grupos. Para los fanáticos de sillón y control remoto, la oferta de transmisiones será total, ideal para engancharse desde la tarde hasta altas horas de la noche.

El gran atractivo de la jornada arrancará bien temprano, a las 16:00 (hora de la Argentina), cuando Canadá haga su debut absoluto en el torneo enfrentando a la siempre durísima Bosnia Herzegovina por el Grupo B. El combinado canadiense buscará hacer pesar su localía en Toronto con su generación dorada, pero los europeos no se la van a hacer nada fácil. Este prometedor encuentro se podrá sintonizar en vivo a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe, Paramount+ y DSports.

La noche mundialista guardará el plato principal para las 22:00, en un duelo con un marcado e inevitable interés para nuestro continente: Estados Unidos vs. Paraguay, válido por el Grupo D. El conjunto norteamericano saltará a la cancha en Los Ángeles con toda la presión de su gente, mientras que la Albirroja, comandada tácticamente por el argentino Gustavo Alfaro, intentará meter un batacazo histórico fiel al estilo combativo del Lechuga. El choque tendrá una súper cobertura y se emitirá por TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Pero como el verdadero futbolero no vive únicamente de las luces de la Copa del Mundo, el ascenso de nuestro país aportará su clásica dosis de mística y pasión. La acción del ámbito local comenzará a las 18:30 con un choque imperdible por la Primera C, donde Defensores de Cambaceres recibirá en Ensenada a Berazategui. Un par de horas más tarde, a las 20:00, la Primera B Metropolitana se mudará al sur del Gran Buenos Aires: San Martín de Burzaco se medirá contra Villa Dálmine en un duelo crucial que será transmitido de manera exclusiva a través de la plataforma LPF Play.

PARTIDOS DEL VIERNES 12 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Mundial 2026

16:00 — Canadá vs. Bosnia Herzegovina | TyC Sports, Telefe, Paramount+ y DSports

22:00 — Estados Unidos vs. Paraguay | TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

El DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino (REUTERS). El DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino (REUTERS).

Primera B Metropolitana

20:00 — San Martín de Burzaco vs. Villa Dálmine | LPF Play

Primera C Metropolitana

18:30 — Defensores de Cambaceres vs. Berazategui

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