​Partidos de HOY, miércoles 17 de junio: agenda, horarios y TV para ver EN VIVO el Mundial 2026 

¡Se viene un miércoles espectacular para sentarse frente a la pantalla y no moverse del sillón! La Copa del Mundo no da respiro y nos regala una jornada repleta de acción con cuatro partidos imperdibles de la fase de grupos. Con transmisiones para todos los gustos en nuestro país, la agenda mundialista arrancará temprano y se estirará hasta la medianoche, ideal para los futboleros de ley que quieren consumir fútbol de elite de corrido.

El plato fuerte del día se jugará a media tarde con un verdadero partidazo europeo que promete paralizar el continente. A las 17:00, Inglaterra y Croacia reeditarán un clásico moderno que promete chispazos, transmitido en vivo por TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO. Pero la pelota empezará a rodar antes: a las 14:00, la Portugal de los cracks abrirá el fuego del miércoles enfrentando a la siempre física y sorprendente RD Congo (por DSports, Paramount+ y DGO).

La jornada de la cita máxima continuará por la noche con doble propuesta y un fuerte protagonismo de los seleccionados americanos. Desde las 20:00, Ghana y Panamá chocarán en un duelo clave por la supervivencia en el certamen (TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO). Para cerrar la persiana del Mundial, a las 23:00 llegará el turno de la Colombia de Néstor Lorenzo, que buscará imponer su jerarquía ante la cenicienta del grupo, Uzbekistán, con pantalla de TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO.

El DT de Colombia, Nestor Lorenzo (REUTERS). El DT de Colombia, Nestor Lorenzo (REUTERS).

Más allá de los flashes mundialistas, el fútbol local también tendrá su espacio por la tarde. En la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy recibirá en el Norte a Nueva Chicago desde las 15:00 por LPF Play, en un cruce picante del ascenso. A la misma hora, el Torneo de Reserva de la Liga Profesional saldrá a la cancha con seis encuentros atractivos, destacándose los duelos de River visitando a Banfield, Racing contra Talleres en Córdoba y Vélez frente a Rosario Central.

Por último, el ascenso más profundo de nuestro fútbol completará la cartelera con el Torneo Promocional Amateur. A partir de las 15:30, la categoría entregará cuatro partidos repletos de mística barrial, entre los que sobresalen Las Mandarinas de Brandsen ante Everton de La Plata y Alumni de Los Hornos frente a Fútbol Club Ezeiza. En definitiva, un miércoles 17 de junio bien completo, donde el Mundial se lleva todas las miradas pero el aguante local nunca se queda atrás.

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Mundial 2026

14:00 | Portugal vs. RD Congo | DSports, Paramount+ y DGO

17:00 | Inglaterra vs. Croacia | TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO

20:00 | Ghana vs. Panamá | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO

23:00 | Uzbekistán vs. Colombia | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO

Cristiano Ronaldo va por su sexto Mundial con Portugal (REUTERS). Cristiano Ronaldo va por su sexto Mundial con Portugal (REUTERS).

Primera Nacional

15:00 | Gimnasia de Jujuy vs. Nueva Chicago | LPF Play

Liga Profesional – Torneo de Reserva

15:00 | Rosario Central (Reserva) vs. Vélez Sarsfield (Reserva) | LPF Play

15:00 | Banfield (Reserva) vs. River Plate (Reserva) | LPF Play

15:00 | Talleres (Reserva) vs. Racing Club (Reserva) | LPF Play

15:00 | Gimnasia de Mendoza (Reserva) vs. Argentinos Juniors (Reserva) | LPF Play

15:00 | Instituto (Reserva) vs. Unión Santa Fe (Reserva) | LPF Play

15:00 | Atlético Tucumán (Reserva) vs. Gimnasia La Plata (Reserva) | LPF Play

Torneo Promocional Amateur

15:30 | Las Mandarinas (Brandsen) vs. Everton de La Plata

15:30 | Alumni (Los Hornos) vs. Fútbol Club Ezeiza

15:30 | Uribelarrea FC (Uribelarrea) vs. Barrancas Futbol Club

15:30 | Club Atlético Belgrano (Zárate) vs. Buenos Aires City FC

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