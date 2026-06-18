​Partidos de HOY, jueves 18 de junio: agenda, horario y TV para ver EN VIVO el Mundial 2026 

Este jueves 18 de junio se presenta como una jornada ideal para los amantes del fútbol, con una cartelera que mantendrá a los fanáticos pegados a la pantalla desde el mediodía hasta altas horas de la noche. La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa de definiciones y la agenda del día propone un recorrido global que arranca en los primeros turnos con el choque entre República Checa y Sudáfrica a las 13:00, seguido por el siempre intenso duelo europeo entre Suiza y Bosnia Herzegovina a partir de las 16:00.

A medida que caiga la tarde, el continente americano tomará el protagonismo absoluto del Mundial. A las 19:00, Canadá buscará hacer valer su localía frente al siempre impredecible Qatar en un cruce clave para las aspiraciones de ambos. El plato fuerte y el cierre de la jornada mundialista llegará a las 22:00 con un verdadero partidazo: México se medirá ante Corea del Sur en un encuentro que promete máxima intensidad, velocidad y un marco espectacular digno de una cita ecuménica.

Por si fuera poco, el fútbol local también tendrá su espacio para seguir de cerca a las futuras promesas de nuestro país. El Torneo de Reserva de la Liga Profesional copará la tarde con cinco partidos en simultáneo a las 15:00. Entre lo más destacado de la jornada juvenil, Boca recibirá a Lanús e Independiente hará lo propio ante Belgrano, completando una grilla imperdible para vivir un jueves a puro fútbol.

PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV

MUNDIAL 2026

13:00 | República Checa vs. Sudáfrica | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO

16:00 | Suiza vs. Bosnia Herzegovina | Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO

19:00 | Canadá vs. Qatar | Paramount+, DSports y DGO

22:00 | México vs. Corea del Sur | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO

Corea del Sur viene de ganarle a República Checa en Guadalajara (EFE). Corea del Sur viene de ganarle a República Checa en Guadalajara (EFE).

LIGA PROFESIONAL – RESERVA

15:00 | Boca Juniors (Reserva) vs. Lanús (Reserva) | LPF Play

15:00 | Independiente (Reserva) vs. Belgrano (Reserva) | LPF Play

15:00 | Ferro Carril Oeste (Reserva) vs. Newell’s Old Boys (Reserva) | LPF Play

15:00 | Huracán (Reserva) vs. Defensa y Justicia (Reserva) | LPF Play

15:00 | Quilmes AC (Reserva) vs. San Martín SJ (Reserva) | LPF Play

​