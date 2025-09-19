​Partido picante: Garnacho vuelve a Manchester, pero con Chelsea 

Alejandro Garnacho tendría su debut como titular este sábado con el Chelsea ante nada menos que su exclub, el Manchester United, y como visitante. “En los dos últimos partidos entró y lo hizo muy bien. Estamos contentos con la forma en la que se está adaptando a nuestro estilo y a lo que le pedimos a un extremo. ¿Está preparado para empezar mañana? Creo que sí”, adelantó el italiano Enzo Maresca, entrenador del elenco londinense, sobre la posibilidad de poner al argentino de entrada.

Vale recordar que Garnacho se fue de Manchester a fines de agosto peleado con su entrenador, el portugués Rubén Amorim, quien lo terminó separando del plantel y ahora está en la mira por el flojo arranque de temporada. Aunque lo buscaron seriamente desde el Bayern Múnich, el extremo de 21 años nacido en Madrid hizo todo lo posible para permanecer en Inglaterra y finalmente fue comprado por el Chelsea en una cifra cercana a los 50 millones de dólares.

En Manchester dejó una marca de 26 goles y 22 asistencias en 144 partidos por lo que no se espera un recibimiento hostil de los hinchas. “No lo sé, esa es una pregunta para los hinchas, no para mí. Siempre es difícil pero tienes que aprender a manejar esas cosas”, respondió Maresca al respecto.

El partido se jugará este sábado desde las 13:30 en Old Trafford, con televisación de ESPN. El Manchester United, que esta temporada no juega ninguna competencia internacional, está teniendo un pésimo arranque de calendario ya que fue eliminado de la Copa de la Liga por el Grimsby Town, equipo de la Cuarta División, mientras que en la Premier sumó apenas 4 puntos de 12 posibles y viene de perder 3-0 en el clásico ante el City.

En cuanto al resto de la jornada, el Liverpool de Alexis Mac Allister dará el puntapié inicial de la fecha cuando reciba al Everton de Carlos Alcaraz desde las 8:30 en un picante clásico vecinal. A las 11 será el turno del Cuti Romero y su Tottenham, visitando al Brighton; del West Ham de Guido Rodríguez contra el Crystal Palace que recientemente sumó al arquero de la Selección Walter Benítez; y del Nottingham Forest de Nico Domínguez, en casa del Burnley.

El resto de los argentinos que militan en la Premier tendrán acción el domingo: a las 10, Dibu Martínez y Emiliano Buendía (Aston Villa) visitarán al Sunderland mientras que el Marcos Senesi y Julio Soler (Bournemouth) serán locales del Fulham.