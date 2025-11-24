​Paredes y la candidatura de Boca en el Clausura: “Hay que ir…” 

A esta altura, Leandro Paredes ya es otro tipo de capitán. Capitán revolucionario, podría ser y no por haber plantado ninguna bandera que desatara algún conflicto, sino porque desde su llegada a Boca, el equipo -en la cancha, en los resultados y en la proyección- sintió un cambio que pocas veces se vio a partir de la influencia de un jugador. Y este domingo, luego de la victoria ante Talleres, el 5 xeneize volvió a dar una muestra en los micrófonos de su liderazgo.

“Somos conscientes de la candidatura en el torneo, pero hay que ir paso a paso. Lo hicimos desde que agarró Claudio, lo pensamos así. De ir partido a partido, preparar cada semana de la mejor manera y creo que lo vamos haciendo bien”, afirmó el volante en sus primeras palabras en la zona de atención a la prensa de la Bombonera.

Boca Juniors – La reacción de los hinchas tras la victoria de Boca ante Talleres

“Nuestro objetivo es seguir mejorando cada día. Es importante también que no nos conviertan. Cuando se sufre también es importante estar juntos, sufrir juntos. Lo hicimos de la mejor manera y creo que estamos felices por todo”, resaltó.

Boca Juniors – El resumen de la victoria de Boca ante Talleres TNT Sports.

La nueva banca a Marchesin

Enseguida, volvió a referirse a un compañero que supo pasar por momentos más complicados y que ante la T tuvo la que tal vez sea su noche de redención pensando en el futuro: Agustín Marchesin. “Para nosotros es importantísimo que él muestre este nivel con la crítica que tuvo, que tenga esta confianza, que nos pueda ayudar, que pueda salvarnos en un momento tan importante del partido”, sostuvo, en relación puntual con el penal que atajó cuando el partido estaba 1 a 0 y ya se terminaba el primer tiempo.

Boca Juniors – “Estamos súper agradecidos con el apoyo de la hinchada” La palabra de Claudio Úbeda, DT de Boca, tras la victoria ante Talleres y clasificación a cuartos del Clausura @lucasbenda

Enseguida, llegó la pregunta sobre el ídolo que volvió al Templo y recibió un merecido homenaje de parte de la gente, Carlos Tevez, sobre quien contó sus cruces en plena cancha: “Lo saludé antes del partido, lo saludé también cuando terminó. Todos somos conscientes de lo que es Carlitos y lo que significa para nuestro club”, afirmó.

Lo que viene, lo que viene…

Por último, el campeón del mundo hizo una breve referencia al próximo rival, Argentinos Juniors, que el fin de semana próximo visitará también el Templo por los cuartos de final del Torneo: “Lo vimos en la concentración (el partido con Vélez que el Bicho ganó 2 a 0). Sabemos al rival al que nos enfrentaremos, y afrontaremos esta semana de la mejor manera para prepararlo al 100%”.

Así, sin titubear ni decir muchas palabras de más. Como el líder que erigió del caos, disfrutando del momento pero pensando en ir por más. “Para nosotros es importante seguir creciendo, seguir mejorando. Creo que tenemos mucho margen de mejora, el objetivo nuestro es querer mejorar siempre, tenemos un grupo que quiere mejorar todo el tiempo, así que iremos por ese camino”, finalizó.

