​Paratleistmo: Fernado Vázquez se consagró campeón del mundo en salto en largo 

El paratletismo argentino celebra un hito histórico. El atleta cordobés Fernando Vázquez, de 25 años, se consagró campeón mundial en la prueba de salto en largo T12 en el Campeonato Mundial de Paratletismo que se disputa en Nueva Delhi, India. Representando a la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC), Vázquez se colgó la medalla de oro con un impresionante salto de 7.01 metros, su mejor registro de la temporada.

Este triunfo no solo representa la cima de su carrera hasta el momento, sino que también confirma la enorme proyección de un atleta que ya había demostrado su valía en la escena internacional al obtener la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París. Su actuación en Nueva Delhi es una ratificación de su talento, disciplina y un enorme potencial de cara al futuro.

El éxito de Vázquez es inseparable del trabajo en equipo y la perfecta sincronía con su guía, Bruno Zanacchi. La dupla ha demostrado, una vez más, que la confianza y la compenetración son claves para alcanzar la excelencia en el más alto nivel competitivo.

Con este oro mundial, Fernando no solo trae una medalla a casa, sino que se convierte en una figura de inspiración para las nuevas generaciones de atletas y en un referente del deporte adaptado en Argentina. Su brillante presente augura un futuro aún más prometedor en el ciclo paralímpico.

“Estamos inmensamente felices, es un sueño hecho realidad. Este oro es el resultado de años de esfuerzo, de no bajar los brazos nunca. Quiero agradecer a mi guía, Bruno, que es fundamental en cada salto, y a toda la FADeC por el apoyo constante. Es un orgullo llevar esta medalla para Córdoba y para toda Argentina”, comentó Vázquez.

Por su parte, David Peralta, presidente de FADeC, agregó: “El triunfo de Fernando es un orgullo para toda la federación y para el deporte adaptado argentino. Él representa los valores de la superación, la constancia y el trabajo en equipo. Su medalla no solo es un logro personal, sino una inspiración para muchísimos atletas que vienen detrás. Tiene un presente brillante y un futuro enorme por delante”.