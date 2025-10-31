​Palmeiras concretó una remontada histórica ante Liga de Quito en la Copa 

Palmeiras de Brasil logró en la noche del jueves una remontada histórica ante Liga de Quito de Ecuador tras imponerse como local por 4 a 0 y pasó así a la final de la Copa Libertadores de América 2025, en la revancha por las semifinales disputada en el Allianz Parque.

Los tantos de la goleada los anotaron Ramón Sosa y Bruno Fuchs, a los 20 y 49 minutos del primer tiempo, respectivamente, mientras que Raphael Veiga hizo lo propio a los 24 y 37 del complemento, el segundo de penal.

Con este resultado, el “Verdao” logró dar vuelta la serie tras el 0-3 obtenido en la ida en Ecuador y deberá enfrentar al Flamengo, verdugo de Racing, el sábado 29 de noviembre para conocer al próximo ganador del torneo de mayor prestigio del continente.

En un primer tiempo en el que el conjunto brasileño fue ampliamente superior, pero en el que debía mostrar una gran superioridad para revertir el resultado adverso obtenido en Ecuador, Palmeiras logró irse en ventaja al descanso por 2-0 y encaminar la remontada.

A los 20 minutos, Ramón Sosa desvió con la cabeza un centro preciso por parte de Allan desde la derecha, engañó al arquero Alexander Domínguez y abrió el marcador.

Sobre el cierre de la etapa inicial, y con el tiempo de descuento ya superado, el defensor Bruno Fuchs capturó un rebote dentro del área y sacó un potente remate de volea para ampliar la diferencia.

En el complemento, el “Verdao” continuó con la misma insistencia y consiguió por medio de Raphael Veiga igualar la serie 3-3 global. El volante de 30 años combinó con Vitor Roque y le ganó el duelo al guardameta ecuatoriano.

A los 33 minutos, una impresionante jugada de Allan, quien dejó rivales en su camino hacia el área, recibió una infracción por parte de Carlos Gruezo y el árbitro colombiano Wilmar Roldán no dudo en sancionar la pena máxima para los brasileños.

El encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos fue el propio Veiga y con templanza definió al centro del arco, mientras que Domínguez se arrojó hacia el sector izquierdo. De esta manera, los comandados por Abel Ferreira borraron del terreno de juego al rival y dejaron en evidencia el poderío jerárquico del plante.