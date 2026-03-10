​Pablo Aimar palpitó la Finalissima ante España y pidió que “sea en un lugar seguro” 

El bombardeo en Medio Oriente mantiene en vilo a la Conmebol y a la UEFA, organismos que se reunirán esta semana para definir a contrarreloj si la Finalissima entre la Selección Argentina y España se disputará en Qatar (sede elegida originalmente) o si se trasladará a otro punto del mapa. Por lo tanto, mientras aguarda la decisión de los entes, Pablo Aimar palpitó el gran duelo.

” No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro“, deslizó el ayudante de campo de Lionel Scaloni en diálogo con Cadena Tres. Acto seguido, indicó: ” Será lindo jugarla siempre que se pueda“.

Teniendo en cuenta que el equipo llegará al Mundial 2026 con ganas de defender el bicampeonato, el Payasito aseguró que chocar con un rival de esta jerarquía puede ser un pequeño adelanto de lo que vendrá. ” Es una muy linda medida“, soltó.

Ya con la mira puesta en la gran cita, esquivó la posibilidad de hablar de nombres y posibles convocados. ” Hay partidos, hay ligas, hay un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol“, reconoció.

Qatar insiste con ser local para la Finalissima, pero Conmebol y UEFA no descartan trasladar el partido a otro punto del mapa

Aunque el organizador reanudó su actividad deportiva y tiene intenciones de sostener la localía, el duelo entre el campeón de América y de Europa puede igual trasladarse a otra región.

La sede original reabrió su espacio aéreo y permitió que sus equipos regresen a entrenar. Sin embargo, los nuevos ataques que se dieron durante la madrugada de este lunes (con drones y misiles) complican los planes. Por lo tanto, la situación se definirá en una reunión que la Conmebol y la UEFA tendrán este martes 10 de marzo o, a más tardar, el miércoles 11.

¿Cuándo es la Finalissima?

Tal como marca el calendario, la Selección Argentina y España deberían medirse el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar en la tradicional final que enfrenta a los campeones de las últimas ediciones de la Copa América y la Eurocopa. No obstante, todo parece indicar que se disputará en la misma ventana FIFA, pero en otro punto del mapa.

