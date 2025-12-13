​Otro técnico argentino dirigirá a la selección de Perú 

Perú vuelve a elegir a un argentino para dirigir a la selección: se trata de Gerardo Ameli, que viene de clasificar a Alianza Atlético a la Copa Sudamericana. Su elección es solo para un partido: un amistoso ante Bolivia, el domingo 21 de este mes, en la ciudad de Chincha, por la inauguración del estadio Félix Castillo Tardío.

La designación de Ameli no fue resuelta por la Federación, sino por el gremio de futbolistas, Safap, que por estatuto tiene un partido de selección por año. ¿Tiene chances de continuar? En principio, eso está descartado, ya que la dirigencia apunta a otros entrenadores en la búsqueda de clasificar al Mundial 2030 (se habla del argentino Gustavo Álvarez, DT de la Universidad de Chile).

Gerardo, hermano de Horacio Ameli (el Coco, que jugó en Colón, San Lorenzo y River) fue campeón de Perú con Ayacucho, al que clasificó a la Copa Libertadores. También dirigió a Cienciano, al que llevó a la Sudamericana y a Antofagasta de Chile. Además, trabajó en las Inferiores de la selección de Perú.

Su última buena campaña con Alianza Atlético, con el 58% de los puntos en la tabla anual (la tercera mayor eficacia en la historia del club), resultó determinante para su elección.

Ricardo Gareca dirigió a Perú en los procesos hacia los mundiales de Rusia 2018 (clasificó) y de Qatar 2022 (afuera en Repechaje). Oscar Ibáñez fue DT en forma interina en este año. Además, los clubes grandes también suelen buscar entrenadores de nuestro país. Por ejemplo, Néstor Gorosito estuvo en Alianza Lima en 2024 y 2025. Se acaba de desvincular y el principal candidato es Pablo Guede. Durante 2025 dirigieron en el país Cristian Díaz (Cienciano), Angel David Comizzo (Grau), Martín Cardetti (Comerciantes Unidos), Walter Ribonetto (Melgar) y Carlos Desio (Tarma) y Jorge Vilaldo (Los Chankas).

