​Otro cambio en la lista: el defensor que se suma a la Selección por una baja sensible 

La lista de convocados de Lionel Scaloni para los amistosos frente a Mauritania y Zambia sumó un nuevo apellido: Agustín Giay se incorporará a los entrenamientos de la Selección Argentina en lugar de Gonzalo Montiel, quien fue desafectado de la nómina producto de un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Se trata de la segunda modificación que sufre la lista de 30 -que originalmente fue de 28; posteriormente se sumaron Joaquín Panichelli y Franco Mastantuono-: anteriormente, Lucas Martínez Quarta había sido convocado por la baja (también por lesión) de Leonardo Balerdi.

Giay, lateral derecho de 22 años que milita en Palmeiras, recibió su primera citación a la Mayor luego de haber integrado las Juveniles de la AFA: se consagró campeón en el torneo de L’Alcudia de 2022 y disputó el Mundial Sub 20 de 2023 -el cual se disputó en la Argentina- bajo la tutela de Javier Mascherano.

Vendido desde San Lorenzo al Verdao en 7,5 millones por el 75% de su ficha en 2024, aunque perdió terreno en el cuadro paulista (335 minutos en siete partidos durante 2026) en su año y medio en el fútbol de Brasil acumula 73 encuentros disputados, promediando 65’ por juego.

Seguido por Scaloni y su CT hace un tiempo para un puesto en el que no abundan variantes, el propio Giay había manifestado en 2025 que “jugar en la Selección es mi máximo sueño”. En La Red también había expresado que “uno juega, entrena y lo que hago es para estar ahí. Es lo máximo que un jugador quiere: representar a su país, jugar Copas América y Mundiales”.

Este llamado le permitirá a Giay mostrarse como alternativa tanto como opción para atacar las contingencias actuales (la baja de Montiel, quien se lesionó en Río Cuarto en su último partido con River) sino también para explorar variantes de cara al futuro.

Porque la Selección ha tenido bajas en el costado derecho de la defensa: al problema muscular de Cachete se suma la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda sufrida por Juan FoythEmiliano Martínez – Aston Villa, otra variante para moverse por esa banda.