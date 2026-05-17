​Otamendi deja Benfica: su amplia trayectoria jugando en Europa 

A través de sus redes sociales Nicolás Otamendi, confirmó lo que ya era un secreto a voces: no continuará en Benfica. El campeón del mundo ya rechazó la oferta de renovación que le hizo la Comisión Directiva y, a día de hoy, los caminos parecen conducir a River, club del cual es hincha, y podría tenerlo tras el Mundial.

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El recorrido de Otamendi por Europa ha sido realmente excepcional. Su primera incursión fue a principios del 2011, cuando luego de ser multicampeón con Vélez dio el salto al Porto. Allí disputó 125 partidos y se coronó en ocho ocasiones antes de regresar a Sudamérica, en lo que fue una aventura de apenas 19 encuentros con la casaca del Atlético Mineiro. Cabe destacar que para ese entonces, Nicolás había jugado el Mundial 2010, pero se había ausentado del 2014, cuando Sabella decidió darle lugar a Ezequiel Garay.

Otamendi en el Porto. AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA Otamendi en el Porto. AFP PHOTO / MIGUEL RIOPA

Tras Brasil 2014, la carrera de Otamendi tuvo un ascenso meteórico. Una sola temporada en el Valencia le bastó para llamar la atención del Manchester City, que puso 25 millones para quedarse con su ficha. Su tarea en los Cityzens fue descomunal. Allí jugó seis temporadas en las que disputó 210 encuentros, anotó 11 goles y se consagró campeón en 10 oportunidades. Fueron tres Premier League (17-18, 18-19 y 2021), una FA Cup (2019), cuatro Copas de la Liga (2016, 2018, 2019 y 2020) y dos Supercopas de Inglaterra (18-19 y 19-20).

Otamendi en el City. AFP / OLI SCARFF / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Otamendi en el City. AFP / OLI SCARFF / RESTRICTED TO EDITORIAL USE.

Luego de la finalización de su vínculo, Ota no renovó en Manchester y pegó el salto al Benfica en un fichaje que fue polémico por su pasado en Porto. Lejos de ser un inconveniente, el central se convirtió en ídolo de las Águilas a tal punto que fue la institución en la que más duelos (258) disputó en toda su carrera. El último de ellos, la victoria de ayer por 3-1 ante Estoril. Allí fue campeón de la liga en 2023 y de la Copa de la Liga en 2025. En ambas temporadas también se quedó con la Supercopa de Portugal.

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De esta manera, el Comandante dejaría el Viejo Continente tras 12 años ininterrumpidos en la alta competencia en la que conquistó 21 títulos. En total fueron 654 encuentros y 45 goles.

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