​Operativo Mundial: se hizo una reunión cumbre en Atlanta con las selecciones participantes 

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la FIFA realizó una reunión cumbre en Atlanta con todas las selecciones participantes para ultimar detalles vinculados a la logística y las reglas de la gran cita.

La Selección Argentina dio el presente en el workshop con Nicolás Novello (su gerente de comunicación) y representantes administrativos, al igual que el resto de los equipos.

El formato del Mundial 2026

La Copa del Mundo contará con 48 selecciones por primera vez. Habrá 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros clasificarán a octavos de final. Por lo tanto, se disputarán 104 partidos en total, es decir, 40 más que en Qatar.

¿Cuándo arranca el Mundial 2026?

El partido inaugural será el 11 de junio y lo protagonizarán México (uno de los anfitriones) y Sudáfrica.

