​Oficial: Tim Payne será compañero de Braian Romero en Olimpia 

Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. Mientras disputa la Copa del Mundo con la selección de Nueva Zelanda, el lateral derecho fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Olimpia de Paraguay.

La institución paraguaya confirmó la incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje que resumió el inesperado recorrido del defensor: “Del otro lado del mundo, al club más glorioso del Paraguay”.

Payne se unirá al plantel una vez concluida la participación neozelandesa en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Tendrá un compañero argentino, Braian Romero, quien también fue anunciado en el equipo.

A sus 32 años, el futbolista afrontará un desafío enorme, en un destino inexplorado por los neozelandeces, dejando atrás una etapa de siete temporadas en Wellington Phoenix para probar suerte en el fútbol sudamericano.

De un fenómeno en redes a un fichaje internacional

La historia de Payne tomó una dimensión inesperada pocas semanas antes del inicio del Mundial. Todo comenzó cuando el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso, lanzó una campaña en redes sociales con el objetivo de darle más seguidores al jugador con menos seguidores del Mundial.

La repercusión fue tan grande que comenzaron a surgir rumores sobre el interés de distintos clubes. Se habló de equipos de Argentina, México y la MLS, atraídos tanto por sus condiciones futbolísticas como por la enorme exposición mediática que había adquirido durante el Mundial.

El salto a la fama mediática lo llevará de su país a Sudamérica. Y de jugar este año el Mundial a participar en el 2027 de la Copa Libertadores, seguramente algo impensado hace poco para él y para todo el mundo. Antes, tendrá un objetivo menos relevante pero también ambicioso: la Copa Sudamericana (en octavos de final ante el ganador de Vasco da Gama – Independiente Medellín).

De pasar de fase en La Gran Conquista, Olimpia podría cruzarse con Boca en cuartos de final y con River en la semi.

Así, Payne será dirigido por Carlos Vitamina Sánchez, el argentino que actualmente dirige a Olimpia.

Una de las imágenes con las que Olimpia anunció a Payne. Una de las imágenes con las que Olimpia anunció a Payne.

Su debut en el Mundial 2026

El famoso lateral derecho tuvo su estreno en la Copa del Mundo en el empate 2 a 2 entre Nueva Zelanda e Irán, jugado el último lunes por la noche. Hizo un partido regular, debió ser amonestado por una dura entrada y finalmente fue reemplazado a los 78 minutos de juego.

Nueva Zelanda volverá a presentarse este domingo 21 de junio a las 22.00 frente a Egipto en el BC Place de Vancouver.

Elijah Just y Tim Payne ante Irán (EFE) Elijah Just y Tim Payne ante Irán (EFE)

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