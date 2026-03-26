​Oberá derrotó a Boca y es el nuevo líder de la Liga Nacional 

La Liga Nacional tiene un nuevo líder. Con un partido menos y un mejor porcentaje que Quimsa y Gimnasia CR, Oberá mira a todos desde arriba tras vencer a Boca en la noche del miércoles. Además, el buen triunfo de San Lorenzo ante Olímpico y el de Obras para hundir a Argentino en el fondo de la tabla. A continuación, el resumen de cada encuentro.

Oberá 78-62 Boca Juniors

El Celeste derrotó 78-62 a Boca en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, que estuvo colmado de público. La figura del juego fue Bruno Sansimoni con 17 puntos y 6 asistencias, Agustín Brocal marcó 15 al igual que Daviyon Draper.

En una noche de muchas emociones, el Celeste ganó un partido muy intenso que lo definió en el final. La defensa del equipo dirigido por Fabio Demti fue clave en el segundo tiempo, cuando el equipo demostró entrega y sacrificio. El juego inició parejo, como se preveía, ambos equipos salieron con mucha intensidad. El local apostó a correr la cancha para encontrar desbalanceado al rival, por momentos lo logró y aprovechó con Brocal, Draper y Vorhees. Pero Boca respondía, con Caffaro y lanzamientos externos en manos de Scala y Cuello. El marcador fue 20-18.

Oberá le ganó a Boca (LNB). Oberá le ganó a Boca (LNB).

Luego, el equipo de Nicolás Casalánguida reaccionó, entró mejor al cuarto, la defensa fue importante para negarles lanzamientos cómodos al rival y allí sacó provecho de sus oportunidades, revirtió el marcador y llegó a estar 12 puntos arriba metiendo un parcial de 0-14. Pero OTC no perdió la calma, Fabio Demti rotó jugadores y tras un minuto solicitado, fue encontrando espacios con la conducción de Andújar, un par de asistencias de Sansimoni para Vorhees y se puso en juego nuevamente. El parcial fue 19-21 para ir al descanso 39 iguales.

Tras el entretiempo, el dueño de casa mejoró la defensa, el ingreso de Azpilicueta fue importante en este rubro, más el aporte de Andújar y el buen ingreso de Russell. Además, aparecieron un par de lanzamientos externos en manos de Barrales y Draper. Boca, se desconcentró, tuvo varias pérdidas que lo complicaron. El parcial fue 19-13 para establecer el marcador en 58-52.

Los últimos diez, fueron casi todo para OTC que no bajó la intensidad defensiva, que fue fundamental para bajar el ritmo del rival. Además, apareció la faceta anotadora de Draper con dos triples, más uno de Azpilicueta, que le dieron una ventaja importante de cara al cierre. Faltando 3 minutos, se puso 16 arriba; con el tablero a su favor, optó por posesiones largas para hacer correr el reloj y cerrar el juego a su favor . El parcial fue 20-10 para ganarlo 78-62 y así lograr el cuarto triunfo consecutivo.

San Lorenzo 80-69 Olímpico

El Ciclón venció al Negro de La Banda 80-69 y alcanzó su tercer triunfo consecutivo. Selem Safar fue el goleador del encuentro con 21 puntos.

El comienzo del juego fue más que positivo para San Lorenzo, que rápidamente logró un parcial de 7-0 gracias a una buena distribución de pelota por parte de Lucas Pérez. Sin embargo, cuando el partido se puso 11-3 a favor de Boedo, el aro se le cerró y Olímpico aprovechó la puntería de Ascanio para ponerse a 2 (16-14).

San Lorenzo bajó a Olímpico (LNB). San Lorenzo bajó a Olímpico (LNB).

Con el correr de los minutos, Mijares comenzó a convertirse en una de las piezas claves de la visita. Mientras que, en el Ciclón, Lucas Pérez hizo lo propio, con buenos aciertos. A pesar del esfuerzo, fue Olímpico quien se fue al descanso ganando por la mínima (35-34).

La segunda parte del juego, San Lorenzo salió enfocado a utilizar la buena puntería de Safar desde el perímetro, logrando así sacar 7 de ventaja (58-51). Por el otro lado, el Negro aprovechó a Bressan para mantenerse en juego, logrando achicar la diferencia a 3 (59-56). A pesar del esfuerzo, el CASLA ingresó a los últimos 10 minutos de juego ganando 63-57.

El último período arrancó con dos férreas defensas que complicaron ambas ofensivas. Sin embargo, San Lorenzo focalizó el juego en Kevin Hernández, para recibir faltas y cargar a Ascanio y Bressan, figuras de la visita. El CASLA aprovechó la ventaja de 9 (68-59). No obstante, los dirigidos por Villagran lograron reaccionar y con velocidad, buena presión y selección de tiro, la visita consiguió un parcial de 7-0 (68-66) y volvió a meterse en juego, para dejar un final cerrado para cualquiera. A pesar del gran esfuerzo de la visita, los de Boedo cambiaron el chip, ajustaron bien la defensa y con Lucas Pérez a la cabeza, sacó 11 de diferencia, paridad que llegó hasta el final.

Obras Basket 94-75 Argentino de Junín

El Rokero se impuso sobre el Turco de Junín por 94 a 75, en El Templo del Rock. Federico Zezular (18 puntos), Ty Sabin y Felipe Inyaco (14 cada uno) fueron los máximos anotadores en el local.

El dueño de casa tomó la delantera en el amanecer del juego (22-11), gracias a la eficacia en los contragolpes (67% en tiros de campo). Pedro Barral condujo las ofensivas del Aurinegro (cuatro unidades, tres tableros y cinco pases gol) y Marcos Delía se mostró firme en la pintura (cuatro y dos). Luego, la visita achicó la distancia antes del término del primer cuarto (24-25), de la mano de Lathaniel Bastian (ocho y tres).

El elenco de Guido Fabbris extendió la diferencia en el segundo episodio, por medio de la fluidez en el movimiento del balón (15 pases gol). Además, Jorge Bilbao y Zezular (ambos con 11 tantos) hicieron sus contribuciones con el fin de cosechar un parcial de 29 a 18. Por el lado del Turco, Dylan Smith (diez y 2-3 detrás del arco) y David Shriver (ocho y 2-4) se encargaron de mantener al equipo en juego. Obras se fue al descanso arriba por 54 a 42.

Triunfo de Obras en casa (LNB). Triunfo de Obras en casa (LNB).

En el tercer período, el local mantuvo el ritmo de juego. La fortaleza física en la lucha rebotera (38-33 en total) y la eficiencia en los ataques rápidos (69% en dobles) fueron factores claves para establecer otra racha de 26 a 13. A su vez, Zezular (18 puntos -dos triples- y cinco rebotes), Sabin (14 -3-6- y cuatro) y Andrew Corum (10 y cinco) lideraron las ofensivas del Rockero con el objetivo de ingresar a los diez minutos finales al frente por 79 a 53.

El conjunto de Núñez conservó el alto volumen ofensivo en el último segmento. Barral (cuatro unidades, cuatro tableros y 13 asistencias), Felipe Inyaco (14 -3-6 detrás del arco-, cuatro y cuatro) y Juan Ignacio Respaud (cinco, cuatro, tres y una tapa) realizaron sus contribuciones para sentenciar la historia.

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones. Tabla de posiciones.

Partidos para este jueves

Racing Chivilcoy vs. San Martín a las 21.05