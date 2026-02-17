​Nuevos test de Bahrein: cuándo corre Colapinto más hora y, ahora sí, cómo ver por TV todas las jornadas 

La Fórmula 1 entra en zona decisiva. Los segundos test de pretemporada en Bahrein serán el último banco de pruebas antes del inicio oficial de la actividad del 6 al 8 de marzo en Melbourne, sede del Gran Premio de Australia. Y esta vez, a diferencia de las tandas anteriores, habrá transmisión en vivo durante toda la jornada, un condimento extra para fanáticos y equipos.

Después de las primeras pruebas iniciadas en Barcelona, los números empiezan a marcar tendencias claras entre los fabricantes de motores. Y ahí aparece un dato que ilusiona a Alpine, el equipo en el que corre Franco Colapinto.

Alpine y el valor de un Mercedes confiable

Más allá de algunos inconvenientes lógicos de pretemporada, Alpine fue uno de los equipos que mejor arrancó el calendario de ensayos. Mucho tiene que ver el rendimiento del impulsor de Mercedes, que hasta ahora se mostró como el más fiable de la parrilla.

El Alpine de Franco Colapinto. El Alpine de Franco Colapinto.

Las cifras respaldan esa sensación: el motor alemán es el que más equipos utiliza (cuatro) y, por ende, el que más kilómetros acumuló. Desde el inicio de las pruebas se registraron 2.579 vueltas entre esas cuatro escuderías, lo que genera un caudal de información muy superior al resto.

En comparación, los impulsores de Ferrari -con tres equipos clientes- sumaron 2.123 giros; Red Bull Powertrains, con dos estructuras, alcanzó 1.275; mientras que Audi acumuló 596 vueltas. Mucho más atrás quedó Aston Martin, que con Honda apenas registró 273 giros.

Los autos vuelven a girar en Bahrein. Los autos vuelven a girar en Bahrein.

La preocupación en la escudería británica es evidente. Uno de sus pilotos, Lance Stroll, ironizó que “lo mejor del auto es la decoración”, una frase que pinta el comienzo problemático para la escudería.

Respecto de los tiempos, contando los tres días de pruebas de la semana pasada, Colapinto terminó en el 11° puesto y su compañero, Pierre Gasly, en el 14°. Nada mal teneindo en cuenta que en el 2025 Alpine fue claramente el último equipo de la parrilla.

Semana clave y con transmisión completa

Esta nueva ventana de test en Bahrein será determinante. Los equipos ya no sólo buscarán confiabilidad, sino también rendimiento puro en tandas largas y simulaciones de carrera y clasificación. Con más datos en la mano, cada ajuste empieza a tener peso real de cara al debut en Australia.

Además, por primera vez en esta pretemporada, toda la actividad podrá seguirse en vivo durante la jornada completa, lo que permitirá ver en tiempo real cómo evolucionan las escuderías.

Colapinto, al volante y ante los micrófonos

En Alpine también hay foco argentino. Franco girará el miércoles por la tarde y todo el jueves, mientras que Pierre Gasly lo hará el miércoles por la mañana y el viernes completo, en un esquema invertido respecto a la semana pasada.

Colapinto, junto a Checo Pérez y Bortoleto en Bahrein. Colapinto, junto a Checo Pérez y Bortoleto en Bahrein.

En cuanto a la atención a la prensa, Colapinto hablará el viernes, en una jornada que promete máxima atención mediática.

Horarios y TV de los test de Bahrein en la Fórmula 1

Las pruebas se dividirán en dos turnos diarios: de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina). Ambos bloques podrán verse en vivo por Fox Sports y a través de Disney+ en su plan Premium.

Las vueltas y tiempos de la semana pasada en Bahrein

1 Kimi Antonelli Mercedes 94 1’33″669

2 George Russell Mercedes 188 1’33″918

3 Lewis Hamilton Ferrari 202 1’34″209

4 Charles Leclerc Ferrari 219 1’34″273

5 Oscar Piastri McLaren 215 1’34″549

6 Lando Norris McLaren 207 1’34″669

7 Max Verstappen Red Bull 197 1’34″798

8 Oliver Bearman Haas 200 1’35″394

9 Isack Hadjar Red Bull 146 1’35″561

10 Esteban Ocon Haas 190 1’35″578

11 Franco Colapinto Alpine 172 1’35″806

12 Niko Hülkenberg Audi 178 1’36″291

13 Gabriele Bortoleto Audi 176 1’36″670

14 Pierre Gasly Alpine 146 1’36″723

15 Alex Albon Williams 208 1’36″793

16 Liam Lawson Racing Bulls 169 1’36″808

17 Valteri Bottas Cadillac 153 1’36″824

18 Carlos Sainz Williams 214 1’37″186

19 Sergio Pérez Cadillac 167 1’37″365

20 Arvid Lindblad Racing Bulls 158 1’37″470

21 Lance Stroll Aston Martin 108 1’38″165