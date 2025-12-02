​¿Nuevo uso del VAR en el Mundial 2026? 

No es lo habitual de la International Board (IFAB, cuando se aplica un cambio reglamentario: generalmente, se testea en ligas menores y, de resultar bien valorado, pasa a utilizarse en todos los torneos. Esta vez, según informaron medios ingleses, como The Telegraph y The Guardian, se piensa lanzar en el Mundial 2026, en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Qué está en estudio? En dos situaciones del VAR, para ampliar el uso.

1) Se evalúa el posible uso del VAR para definir si realmente fue córner o saque de arco. Hasta ahora, la determinación del referí, sin consultar a los jueces de cabina.

2) La tecnología se usaría para revisar decisiones basadas en hechos, como si la pelota cruzó completamente la línea antes de ser concedido como saque de arco o esquina, o qué equipo tocó el balón por última vez.

¿Cuál es el objetivo? La medida se presenta como una “red de seguridad” para evitar que un saque de esquina incorrectamente concedido influya en el resultado de un partido importante.

¿Cuál es la preocupación? El riesgo de añadir retrasos adicionales al juego debido a la extensión del alcance del VAR.

Cualquier cambio que permita estas pruebas personalizadas requeriría la aprobación en la reunión general anual de la IFAB en marzo.

