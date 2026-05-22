​Nuevo doblete de Cristiano Ronaldo y así va la pelea vs. Lionel Messi por ser el máximo goleador de la historia 

Cristiano Ronaldo sigue marcando goles, ahora con la camiseta del Al Nassr. El portugués anotó el tercer y el cuarto tanto de su equipo ante el Damac por la Saudi Pro League y fue una pieza clave en la victoria 4-1 del cuadro amarillo; que se consagró campeón del campeonato árabe tras siete años. Así está la lucha vs. Messi.

Con cada partido, las dos leyendas amplían números que parecen imposibles de alcanzar. El portugués continúa liderando la tabla histórica y sigue acercándose a una marca que durante años pareció inalcanzable: los 1000 goles oficiales.

Cómo está la pelea entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano continúa liderando cómodamente el ranking histórico de goleadores, con 973 goles en 1,323 partidos disputados. Lionel Messi sigue siendo su perseguidor más cercano. El argentino acumula 910 goles oficiales en 1,153 partidos y mantiene viva una rivalidad que marcó una era en el fútbol mundial.

Actualmente, la diferencia entre ambos es de 63 anotaciones. Aunque el margen todavía es amplio, tanto Cristiano como Messi continúan activos y sosteniendo números impresionantes incluso en la recta final de sus carreras.

Una pelea de leyendas: CR7 vs. LM10. Una pelea de leyendas: CR7 vs. LM10.

RANKING | Máximos goleadores de la historia

Cristiano Ronaldo (Portugal): 973 goles

Lionel Messi (Argentina): 910 goles

Josef Bican (Austria): 805 goles

Romario (Brasil): 772 goles

Pelé (Brasil): 757 goles

Messi vs. Cristiano en selecciones

Con los dos en sus respectivos seleccionados, vale agregar que CR7 es el máximo goleador a nivel selección con 143 goles. Lo sigue justamente Lionel Messi con 116 gritos. Luego, Ali Daei de Irán con 109.

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