​Novak Djokovic volvió a las canchas tras dos meses y perdió en su debut del Masters 1000 de Roma 

El Masters 1000 de Roma tiene a su primer favorito caído. Y perdió en su debut. Novak Djokovic (4°), que volvió a jugar en el certamen italiano después de dos meses de ausencia en el circuito ATP, no superó el debut contra una joven promesa que ya conocía y que incluso tiene ganas de entrenar a futuro: el croata Dino Prizmic (79°), que lo sacó del torneo por 2-6, 6-2 y 6-4.

Tras no participar en los M1000 de Miami, Montecarlo y Madrid, Nole volvió a las canchas. Enfrente, un chico al que llenó de elogios la primera vez que se cruzaron, en 2024. “Por momentos, sentí que jugaba contra mí mismo en un espejo. Algún día, me gustaría ser su entrenador”, dijo el serbio al vencer a Prizmic en el Abierto de Australia, cuando apenas tenía 18 años.

Prizmic, el joven croata que le frustró el debut a Djokovic en Roma. (EFE) Prizmic, el joven croata que le frustró el debut a Djokovic en Roma. (EFE)

Esta vez, el croata, ya consolidado en el circuito y con una versión madura y mejorada, se tomó venganza. Aunque el primer set se lo llevó Djokovic sin inconvenientes, aprovechando los 14 errores no forzados de su rival (vs. 4 suyos) y quebrando en dos oportunidades, el resto físico del chico de 20 años (contra los 38 del ex #1 del mundo) se impuso en los dos siguientes parciales: clavó 19 winners, convirtió 3/6 breakpoints y se quedó con la victoria tras 2h17m.

El próximo desafío de Dino Prizmic en el Masters 1000 de Roma

Por supuesto que, después de derrotar a uno de los mejores tenistas de la historia, Prizmic no se quedará con las ganas de ir por más en el Masters 1000 de Roma. En la tercera ronda, el croata enfrentará al ganador del duelo entre el francés Ugo Humbert (33°) y el checo Vit Kopriva (55°), que ya están jugando.

El puño levantado de Prizmic tras vencer a Djokovic. (EFE) El puño levantado de Prizmic tras vencer a Djokovic. (EFE)

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