​Novak Djokovic sigue afuera: tampoco jugará el Masters 1000 de Montecarlo 

Novak Djokovic (3°) no estará en Montecarlo y la noticia pegó en un momento clave del calendario: el Masters 1000 del Principado es la primera gran prueba sobre polvo de ladrillo, el punto de partida para empezar a tomar ritmo en la superficie con la mira puesta en Roland Garros. El serbio, que arrastra una lesión y ya tuvo que bajarse de Miami, esta vez tampoco podrá decir presente en un torneo al que venía asistiendo de manera ininterrumpida desde hace 15 años.

¿Qué es lo que le pasa? Nole siente un dolor en el hombro derecho, cosa que no parecería tan grave. Sin embargo, en el último tiempo, el tenista de 38 años comenzó a ser más riguroso en cuanto a la administración de su físico para poder llegar siempre de la mejor manera a cada Grand Slam. Un contraste marcado si se tiene en cuenta que, hasta ahora, no solía perderse citas de peso como la monegasca, que lo tuvo presente en sus últimas 15 ediciones pese a no formar parte de los M1000 obligatorios.

Djokovic le empezó a dar más cabida a su cuerpo por sobre la exigencia. (AP Photo/Aaron Favila, file) Djokovic le empezó a dar más cabida a su cuerpo por sobre la exigencia. (AP Photo/Aaron Favila, file)

El ​hombre de los Balcanes compitió por ‌última vez en ‌Indian Wells a principios ⁠de marzo, donde cayó derrotado ante el campeón defensor, Jack Draper (26°), ​en ‌octavos de final. Otro que se perderá el torneo en Montecarlo será Taylor Fritz, número siete del mundo, quien también se retiró el jueves 26, también por causa de una lesión.

El 10 veces ganador del Abierto de Australia, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros, también ganó el certamen monegasco en dos oportunidades. En 2013 venció a Rafael Nadal, quien lo había superado en las finales de 2009 y 2012, y levantó su primer título en el Principado. Dos años después, en 2015, sumó el segundo tras derrotar a Tomáš Berdych.

Djokovic sostiene la copa después de derrotar al español. (AP Photo/Lionel Cironneau) Djokovic sostiene la copa después de derrotar al español. (AP Photo/Lionel Cironneau)

Ahora, la edición 2026 del M1000 de Montecarlo, que se disputará del 5 al 12 de abril y en la que Carlos Alcaraz (1°) defenderá su condición de campeón, no contará con Nole y pondrá fin a una presencia ininterrumpida que se sostenía desde hace 15 años.

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