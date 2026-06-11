​No terminó el 2026 y la Fórmula 1 ya acordó cambios para el 2027 y 2028: ¿cuáles son? 

La Fórmula 1 tendrá modificaciones importantes en sus unidades de potencia para las temporadas 2027 y 2028. La FIA, la Fórmula 1 (FOM), los equipos y los fabricantes de motores alcanzaron un acuerdo antes de la 7a fecha, el GP de Barcelona de este finde, para introducir cambios técnicos luego de las primeras carreras del reglamento 2026, donde aparecieron dudas sobre la administración de la energía y el funcionamiento del nuevo sistema híbrido.

El paquete de medidas busca mantener los puntos positivos del reglamento 2026, pero ajustar algunos aspectos para que los pilotos tengan mayor libertad en pista, especialmente en clasificación, donde se pretende reducir la necesidad de gestionar energía y permitir vueltas más al límite.

Uno de los cambios centrales será el reajuste del reparto de potencia entre el motor de combustión interna (ICE) y el sistema eléctrico MGU-K, con una transición progresiva durante 2027 y 2028.

Mercedes es el principal provedor de motores en la Máxima. Mercedes es el principal provedor de motores en la Máxima.

El cambio más significativo será que la Fórmula 1 irá recuperando protagonismo del motor de combustión. En 2026 la distribución está planteada en un equilibrio cercano entre ambas fuentes de potencia, con un 53% proveniente del ICE y 47% del sistema eléctrico.

Para 2027 esa relación pasará a 58/42, mientras que en 2028 llegará a 60/40, aumentando progresivamente la participación del motor térmico.

El motor de combustión, que este año goza de una potencia máxima de 400 kW y en el 2027 subirá a 420 kW, para alcanzar los 450 kW en el 2028. Además, el flujo de combustible tendrá una modificación progresiva: aumentará un 5% en 2027 y un 13% en 2028, permitiendo una mayor entrega de energía al motor.

El Alpine de Franco Colapinto. El Alpine de Franco Colapinto.

El MGU-K, encargado de recuperar y entregar energía eléctrica, tendrá una reducción en su potencia máxima respecto al inicio del reglamento: pasará de 350 kW en 2026 a 300 kW en 2027 y 2028. Sin embargo, la capacidad de recuperación de energía aumentará: de 350 kW en 2026 a 375 kW en 2027 y 400 kW en 2028.

En tanto, el modo de adelantamiento mantendrá una entrega máxima de 350 kW durante los tres años, buscando conservar una herramienta importante para las batallas en pista.

El objetivo: una Fórmula 1 más al límite

Si bien no vuelven los motores V8, con estos cambios, la FIA y los equipos buscan evitar que la gestión energética sea demasiado determinante y que los pilotos puedan atacar más durante una vuelta rápida.

También se incluirán modificaciones relacionadas con las condiciones de suministro de motores, la operación durante los Grandes Premios y aspectos financieros.

El acuerdo ahora deberá pasar por el proceso formal de aprobación y será presentado ante el Consejo Mundial del Motor de la FIA el próximo 23 de junio en Macao.

La Fórmula 1 continúa así ajustando el reglamento 2026 antes de su consolidación definitiva, buscando un equilibrio entre innovación tecnológica, sostenibilidad y carreras más competitivas.

Estos son los cambios significativos para el 2027 y 2028

Los cambios de la F1 en un gráfico. Los cambios de la F1 en un gráfico.

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