​No levanta: Quilmes empató sin goles ante el recién ascendido Midland 

El arranque de año de Quilmes está lejos de ser el deseado. Ni siquiera el cambio rotundo que hubo en el club, con la asunción de la nueva Comisión Directiva, el fútbol a cargo de un ídolo como el Chino Caneo y el equipo en manos de un conocido de la casa como Alfredo Grelak, le están dando resultados en lo inmediato al Cervecero en las primeras dos fechas de la Primera Nacional 2026.

Y claro, es que el Decano perdió sobre el final en el debut contra Atlanta en Villa Crespo y le costó mucho contra el recién ascendido Midland, que se plantó en campo enemigo, fue superior y llegó con facilidad al arco defendido por Marinelli, que se hizo figura con el correr del reloj. Finalmente fue empate en cero, que al Funebrero le deja un buen sabor, porque más allá del resultado demostró que está para codearse con cualquiera en la Segunda División, mientras que en el Sur todo lo contrario y encendió las alarmas para levantar.

Por otro lado, en Chaco hubo un partidazo y San Telmo se quedó con el triunfo por 2-1 tras remontarle a For Ever. ¿Los goles? Ramírez en el Negro; Díaz y Paredes en Telmo.

