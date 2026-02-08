​No hubo milagro: Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y se quedó eliminada de la Copa Davis 

La ilusión argentina en Copa Davis, esa que se puso oficialmente en marcha el último viernes de enero, con el inicio de una travesía eterna de casi 40 horas de viaje rumbo a Busan, llegó a su final este domingo, con la caída 3-2 ante Corea del Sur por la primera ronda de los de los Qualifiers 2026. Con una formación completa de debutantes, que aceptaron modificar sus calendario para representar a Argentina, finalmente no hubo milagro para el equipo capitaneado por Javier Frana, que ahora deberá disputar la permanencia en septiembre.

Con la serie igualada 1-1, después del triunfo de Thiago Tirante y la caída de Marco Trungellitien la primera jornada, el equipo nacional arrancó el segundo día de competencia con el importante triunfo en dobles de Guido Andreozzi y Federico Gómez ante los locales Ji Sung Nam y Uising Park, por 6-3 y 7-5.

Pero la inyección anímica de volver a ponerse arriba en la serie, no alcanzó. En el siguiente turno, Tirante (95º), la mejor raqueta argentina del equipo que viajó a Busan, cayó frente a Soon-Woo Kwon por 4-6, 6-4 y 6-3. Y tras el 2-2, Trungelliti no pudo ante Hyeon Chung, quien se llevó el punto decisivo para los locales por 6-4 y 6-3.

Favoritos en la previa, el camino del equipo argentino de Copa Davis comenzó a torcerse semanas antes del viaje, con los contratiempos que sufrió Frana para definir la formación definitiva: el calendario fue su gran enemigo.

Este año, la ITF decidió disputar la primera ronda de los Qualifiers 2026 una semana más tarde que en 2025. Y, con esa modificación, generó una incómoda superposición con dos torneos trascendentales para nuestro país y para los tenistas argentinos: el Challenger 125 de Rosario y el comienzo del Argentina Open, dos certámenes que marcan el inicio de la gira Sudamericana sobre polvo de ladrillo.

“Los cambios de la ITF para este año hizo que el tenis argentino se vea claramente perjudicado porque no es compatible con la gira sudamericana, privando a los jugadores de Copa Davis que participen en Rosario y Buenos Aires y quedar mal preparados para la gira, que es vital para ellos por los puntos que hay en juego y las posibilidades de jugar en su país”, había anticipado Frana en la previa.

Y ese gran contratiempo, también se le sumaba la complejidad del viaje hasta Busan. Un traslado de casi dos días, con escalas previas en Sao Paulo, Addis Abeba (Etiopía) y Seúl. Sin posibilidad de cambiar las fechas, por la inflexibilidad de Corea del Sur, el capitán argentino tuvo que afrontar el desafío de armar el equipo sin los apellidos habituales de Copa Davis en los últimos años.

Encima, a dos días del viaje, Argentina sufrió también la baja de Andrés Molteni, quien quedó desafectado por una lesión en el hombro, y fue reemplazado por Juan Pablo Ficovich. Un nuevo golpe que significó una nueva planificación para Frana, que ya tenía decidida a su pareja de dobles. Así, pese a los contratiempos, Argentina llegó a Busan con un plantel sin experiencia en Copa Davis, pero con el plus de la ilusión y las ganas de representar por primera vez a su país. Finalmente, el objetivo de meterse en la segunda ronda chocó contra una Corea del Sur que pudo ganar los puntos clave para quedarse con la victoria en su casa.

Cómo sigue el camino de Argentina en la Copa Davis

Tras la caída en la primera ronda de los Qualifiers 2026, Argentina, al igual que otras 12 selecciones , deberá disputar en septiembre la permanencia frente a alguno de los 13 equipos que este fin de semana ganaron sus respectivas series en el Grupo Mundial I. El ganador de dicho cruce jugará los Qualifiers 2027, mientras que el perdedor arrancará su camino nuevamente desde el Grupo Mundial I, con la ilusión de volver a meterse en los Qualifiers 2028.

El cruce se definirá por sorteo y los posibles rivales de Argentina son: Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, quienes ya cerraron sus series. Todavía quedan por definirse los ganadores de Marruecos vs. Egipto (1-1), Grecia vs. México (1-1), Luxemburgo vs. Ucrania (2-0).

Qué dijo Thiago Tirante tras la derrota

Luego de la caída frente Soon-Woo Kwon, número 343° del mundo, el platense se lamentó por el resultado pero agradeció la convocatoria y destacó que “fue una de las mejores semanas de mi vida”.

“Estoy muy triste por no poder darle el punto y la victoria a la Argentina, aunque me quedo tranquilo porque di el cien por ciento. A veces no alcanza y esos días son difíciles. Me puse un poco nervioso cuando estuve con un break a favor en el tercer set”, explicó.

Sobre la posibilidad de representar por primera vez a Argentina, expresó: “Me llevo muchas experiencias y aprendizajes de Javier y de todo el equipo. Fue una de las mejores semanas, en lo tenístico, de mi vida. A pesar de la derrota, hoy pesan más las cosas positivas que las negativas”.

Por su parte, Andreozzi y Gómez analizaron el triunfo en dobles, el único punto de Argentina en la jornada del domingo. ” Nunca habíamos jugado juntos y tampoco habíamos disputado la Copa Davis, así que era un poco una incógnita. Desde que llegué a Busan me sentí muy cómodo y sabía que el día que me tocara jugar iba a poder demostrar de lo que era capaz. Es una situación difícil, de mucha presión; era un punto muy importante, pero tenía la tranquilidad de que íbamos a dar una buena imagen”, destacó Andreozzi.