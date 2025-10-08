​Nicolás Otamendi se perderá la primera fecha del Mundial 2026  

El defensor Nicolás Otamendi fue suspendido por una fecha y no podrá jugar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La sanción fue impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras la expulsión sufrida ante Ecuador en Guayaquil durante la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

No obstante, Otamendi podrá estar disponible para la Finalissima 2026 ante España, encuentro que se disputará en marzo y que enfrentará al campeón de América con el campeón de Europa.

El defensor recibió la tarjeta roja directa a los 30 minutos del primer tiempo, cuando derribó a Enner Valencia en una acción que evitó una ocasión manifiesta de gol. El árbitro colombiano Wilmar Roldán lo expulsó de manera inmediata, en lo que significó la primera expulsión de Otamendi en 128 partidos con la camiseta nacional.

La FIFA confirmó este martes que la sanción será de un solo encuentro, lo que impedirá al jugador estar disponible para el debut mundialista, pero no afectará su participación posterior.

De esta manera, Lionel Scaloni no podrá contar con uno de los referentes de la defensa en el estreno, aunque sí podrá incluirlo en el segundo compromiso del torneo.

El zaguero del Benfica completó las Eliminatorias como uno de los jugadores más regulares del ciclo y mantiene la confianza del cuerpo técnico de cara al torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.