​Ni el frío extremo pudo detener a Messi 

Ni el frío intenso pudo detener a Lionel Messi. Con un golazo del astro argentino en la segunda mitad, Inter Miami le ganó por 1 a 0 al Sporting Kansas City, en el encuentro de idal de la primera ronda de la Concachampions 2025 y quedó con media clasificación resuelta para la próxima instancia.

En un duelo que se jugó bajo condiciones extremas, con -15 grados de temperatura, Messi sumó su primer gol oficial de la temporada y llegó a 21 consecutivas anotando al menos un tanto desde que debutó en la primera división. Cuando transcurría el segundo tiempo, Messi recibió una pelota bombeada en el área de Sergio Busquets, la controló con el pecho, eludió a un defensor y definió de derecha y cruzado para conseguir el único gol del encuentro. “Fue fantástico. Quizás para los que lo conocemos es normal porque ha hecho cosas como esta mil veces, pero somos muy afortunados de tenerlo en nuestro equipo”, remarcó el entrenador Javier Mascherano tras el encuentro.

Con el triunfo, el Inter Miami consiguió un buen resultado como visitante en el Children’s Mercy Park de Kansas y definirá el pase a octavos de final como local. En la siguiente fase se el ganador de la serie se cruzará a Cavalier, de Jamaica.

A pesar de la victoria y de su estreno ganador, Mascherano se quejó del clima en el que se jugó el encuentro. “La realidad es que nunca viví una situación así, con tanto frío. Se sentía. Es decir, nosotros fuera del campo no sentíamos las extremidades del cuerpo. Llega un momento que no las sentí. Hablamos con los jugadores y les pasaba lo mismo. Es muy difícil cuando a los cinco o diez minutos ya no empezás a sentir los pies y no sentís las manos. El fútbol es un deporte donde necesitas una cierta sensibilidad, y si no la tenés es muy difícil poder desarrollar tu juego”, expresó el entrenador argentino, que tuvo su bautismo oficial bajo esas condiciones.

Mascherano se mostró muy conforme con el rendimiento de los jugadores, ya que calificó como inhumano las condiciones en las que se jugó el partido. “Estoy muy orgulloso de ellos. Estoy muy orgulloso porque creo que es imposible jugar en estas condiciones. No es humano. Así que estoy muy orgulloso, porque me dieron el cien por cien con intensidad y mucha actitud. Así que estamos contentos”, expresó el entrenador, que el próximo fin de semana debutará en la MLS: “Ahora intentar descansar después de un partido muy difícil para nosotros y estoy pensando en el sábado, en el inicio de la MLS”.

