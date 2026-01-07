​Neymar ya puso el gancho y seguirá en Santos 

Ya es oficial: si bien el acuerdo databa de fin de 2025, este martes se produjo la firma y Neymar renovó su contrato con Santos por todo 2026. Esto, luego de una temporada compleja, en la que la estrella no logró encontrar el ritmo esperado debido a las lesiones y el Peixe terminó salvándose del descenso tras pelear durante varias fechas en la zona baja de la tabla y logró clasificarse a la Copa Sudamericana. Bajo un nuevo panorama para el club de cara a la próxima temporada, el brasileño confirmó su renovación.

A pesar de que desde el final del Brasileirao el club se mostró optimista respecto a la continuidad de Neymar, fueron necesarias varias semanas de negociación. Este es el tercer acuerdo alcanzado desde el regreso del número 10 a Santos

El club no solo logró mantenerse en la Primera División, sino que además consiguió un lugar en la próxima Copa Sudamericana, un certamen internacional que se convirtió en un punto clave para su continuidad, en un contexto en el que su gran objetivo sigue siendo llegar en plenitud al próximo Mundial.

Además del salario, Santos también se comprometió a paga 85 millones de reales (15 millones de dólares) en cuotas por la explotación de los derechos de imagen de Neymar a NR Sports, la empresa propiedad de los padres del jugador.

Lo cierto es que el balance de la temporada 2025 de Neymar en su regreso al club donde se formó futbolísticamente dejó números que reflejan un año marcado por la irregularidad. El delantero disputó un total de 2.065 minutos distribuidos en 28 partidos entre el Brasileirao, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista, competencias en las que aportó 11 goles y 4 asistencias.

Sin embargo, las lesiones fueron una constante a lo largo de todo el año para el exjugador de PSG y Barcelona. Su temporada incluyó períodos de falta de condición física, tres lesiones musculares en el muslo, una lesión meniscal y, la más reciente, una operación de rodilla. En conjunto, estas complicaciones lo mantuvieron alejado de las canchas durante un total de 191 días. Y todavía sigue en recuperación.

Neymar y un año marcado por las lesiones. (REUTERS/Thiago Bernardes) Neymar y un año marcado por las lesiones. (REUTERS/Thiago Bernardes)

​