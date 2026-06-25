​Neymar: lágrimas en el vestuario, mensaje a su amigo Messi y “podría jugar 200 minutos” 

Después de 981 días de espera, Neymar volvió a ponerse oficialmente la camiseta de Brasil. Por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial, frente a Escocia, Ancelotti lo mandó a la cancha sobre la media hora del complemento y le agregó un fuerte contenido emotivo a la clasificación de la Verdeamarela a los 16avos de final.

“Puedo considerar este como uno de mis días más especiales, ya que vestir la camiseta de la selección brasileña es el sueño de cualquier niño. Llevé esta camiseta durante mucho tiempo; sufrí una lesión aquí, estuve fuera una larga temporada, la extrañé y ansiaba volver. Hoy, por fin he regresado tras casi tres años. Me siento inmensamente feliz, contento y profundamente conmovido”, sostuvo Ney luego del 3-0 a Escocia.

En zona mixta, el jugador del Santos contó que se quebró después del partido: “Me emocioné, lloré solo en el vestuario porque volver a vivir todo esto es un alivio enorme. Siempre he soñado con vestir la camiseta de la selección, jugar un Mundial y tal vez incluso ganarlo”.

La emoción de Neymar (EFE). La emoción de Neymar (EFE).

Con respecto a su estado físico, Neymar despejó dudas: “Me encuentro en buena forma. Obviamente fue duro estar apartado un tiempo, pero no dejé de entrenar por completo; pasé casi 25 días entrenando duro para estar listo para los partidos. Estoy realmente satisfecho. Sentí una mezcla de emociones al saltar al campo. Gracias a Dios, todo salió bien y pude regresar”. Fiel a su estilo descontracturado, incluso se animó a bromear: “Podría jugar 200 minutos, ja”.

Neymar llenó de elogios a Vini, “nuestra pieza clave” (Reuters). Neymar llenó de elogios a Vini, “nuestra pieza clave” (Reuters).

Amén de su regreso, Ney festejó que a Brasil “le vaya bien” y destacó el momento de Vinícius Jr. a quien destacó como la gran figura del equipo: “Vini es nuestra pieza clave ahora mismo y está en un estado de forma increíble; nos ayuda y decide partidos. Eso es importante para nosotros. Ahora estamos en la fase de eliminatorias: tenemos que seguir ganando para alcanzar nuestro objetivo final”.

El mensaje para Messi

En uno de sus días más emotivos, Neymar también se acordó de su amigo Lionel Messi, quien el miércoles festejaba su cumpleaños 39. “Messi es una persona que afuera es mucho mejor, je. En la cancha es bueno, ¿no? Imaginate afuera”, le contestó a DSports.

Ney volvió a jugar en Brasil y no se olvidó de su amigo Leo (DSports).

Además, reveló que cruzan mensajes con el 10 en pleno Mundial: “Me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, es un gran amigo. Hablamos mucho, en estos días también, él sabe que lo quiero mucho”.

Leo pidió por Neymar en el Mundial. Leo pidió por Neymar en el Mundial.

Por último, el brasileño más querido por los argentinos mandó un mensaje para este lado del mapa: “Gracias a la gente de Argentina por el cariño que siempre me dan”.

​