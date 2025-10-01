​Newell’s y Estudiantes igualaron en el cierre de la décima fecha del Clausura 

Newell’s y Estudiantes de La Plata igualaron 1-1 en Rosario, en el cierre de la décima fecha del torneo Clausura. El visitante regresó a la competencia local tras la eliminación por penales frente al Flamengo, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Estudiantes, luego de unos minutos iniciales en los que se midieron, comenzó a inclinar el trámite a su favor y Arzamendia le ganó varias veces la espalda a Jherson Mosquera.

En esas proyecciones de Arzamendia, los platenses dispusieron de chances claras como un cabezazo de Medina que fue a las manos de Espínola. Luego, Tiago Palacios remató a colocar y la pelota se fue por arriba del travesaño.

En el final de la primera mitad Facundo Rodríguez le cometió falta a Luciano Herrera, quien cayó dentro del área. En las repeticiones se pudo ver que la falta fue afuera del área, y que el defensor soltó al delantero adentro. El árbitro Andrés Merlos recibió el llamado del VAR, y tras analizar la jugada sancionó tiro libre directo.

En el complemento el trámite fue más parejo, pero el visitante abrió el marcador a los 75 minutos cuando Eric Meza recibió, hizo un auto pase con el pecho, y definió con la cara interna para abrir el marcador.

El local, en el cierre, se la jugó por el empate y dejó espacios en el fondo para los contraataques de Estudiantes. En el minuto 91 llegó la igualdad luego de un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota quedó boyando y Luciano Lollo lo capitalizó.

Con este empate, Estudiantes es tercero en la zona B con 16 puntos y se ubica detrás de Unión de Santa Fe (17) y Barracas (16), que tiene mejor diferencia de gol. Mientras que Newell’s se ubica en el penúltimo puesto.