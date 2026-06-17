​NBA: por primera vez en la historia, un latinoamericano fue contratado como entrenador principal 

Las barreras están para romperse y la NBA es un gran ejemplo de ello. Una liga que históricamente fue muy localista, sin tanta participación extranjera, se encuentra con que, por ejemplo, ningún basquetbolista estadounidense ganó el premio al MVP (mejor jugador del año) en las últimas ocho temporadas. En ese sentido, este martes se dio a conocer una noticia que consolida esa apertura: por primera vez en la historia habrá un head coach (entrenador principal) proveniente de Latinoamérica.

Para colmo, la franquicia que abrirá esa puerta es una de las más históricas de todas: Chicago Bulls, el equipo que se hizo gigante junto a Michael Jordan y que al día de la fecha ostenta seis anillos de campeón, le dio la bienvenida al brasileño Tiago Splitter.

Splitter fue campeón junto a Ginóbili en 2014. Splitter fue campeón junto a Ginóbili en 2014.

Hay un asterisco y es que Splitter, quien fue jugador y en 2014 se convirtió en el primer brasileño en salir campeón de la NBA (lo consiguió junto a Ginóbili en los Spurs), fue el entrenador principal de Portland Trail Blazers esta temporada, pero pasó de interino a líder en octubre debido a la salida abrupta de quien ocupaba el cargo (Chauncey Billups). En esta oportunidad, se lo contrató para que ocupe el rol principal en el banco rojinegro.

” Los Bulls representan todo lo que amo de este juego: llevan consigo una orgullosa tradición, una ciudad apasionada y un grupo joven y hambriento de jugadores dispuesto a crecer”, dijo el entrenador de 41 años, quien recibió la felicitación de Manu después de que se conociera la noticia.

Ginóbili celebró la llegada de Splitter a Chicago Bulls

“¡Es genial ver a Tiago Splitter convertirse en entrenador principal de los Bulls! ¡Muy, muy, muy feliz por ti, mi amigo! ¡Felicidades y mucha suerte!”, fue el mensaje de Ginóbili en sus redes sociales. Tras casi ocho décadas de la liga, iniciada en la temporada 1949-50, Splitter hará historia para todo un continente.

Chicago Bulls será la casa de Splitter en la NBA. (AP Photo/Lynne Sladky) Chicago Bulls será la casa de Splitter en la NBA. (AP Photo/Lynne Sladky)

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