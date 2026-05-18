​NBA: Cleveland Cavaliers, el finalista de conferencia que faltaba 

Los Cleveland Cavaliers se clasificaron este domingo para las finales del Este tras derrotar 125-94 como visitante a los Detroit Pistons en el séptimo partido. La maravillosa temporada de los Cavs impusieron un desenlace cruel para los de Detroit.

Los Cavaliers disputarán las finales del Este en los Playoffs NBA contra los New York Knicks, que esperan rival desde hace una semana tras eliminar sin objeciones a los Philadelphia 76ers con un global de cuatro victorias y ninguna derrota.

Knicks y Cavaliers se verán las caras este próximo martes en el Madison Square Garden. Serán las primeras finales del Este para Cleveland desde 2018, en el que fue el último baile de LeBron James con los Cavaliers.

El partido

Detroit fue testigo este domingo del colapso de los Pistons, el equipo más rocoso, competitivo y defensivo de la liga. Los Cavaliers dominaron el partido prácticamente de inicio a fin -solo estuvieron por detrás en el marcador durante 31 segundos en el primer cuarto- y llegaron a disponer de una máxima ventaja de 35 puntos.

Fue un recital de Donovan Mitchell, auténtico director de orquesta más allá de lo que reflejan sus 26 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Un triple sobre la chicharra desde el círculo central de la pista para cerrar el primer cuarto fue el aperitivo e su gran noche. Los Cavaliers arrebataron por completo la pintura a los Pistons, imponiendo su ley en ambos lados de la cancha con una superioridad abrumadora en el rebote (69-52) y en la anotación interior (58-34).

La felicidad de los fans de los CAVS. (AP) La felicidad de los fans de los CAVS. (AP)

Evan Mobley cerró con 21 puntos y 12 rebotes, mientras que Jarrett Allen firmó 23 puntos y 7 rebotes. Sam Merrill aportó otros 23 puntos desde el perímetro. James Harden se quedó en solo 9 puntos con un 20 % de acierto en tiros de campo, pero en Detroit, los Cleveland Cavaliers no le necesitaron.

Para Detroit fue una auténtica pesadilla. Con enormes dificultades en ataque (35,3% de acierto en tiros de campo), se vieron desbordados y privados de su principal seña de identidad, la solidez defensiva. Cade Cunningham solo aportó 13 puntos, Tobias Harris 5 (todos desde el tiro libre) o Jalen Duren 7. Daniss Jenkins fue su máximo anotador con 17 puntos, mientras que Duncan Robinson contribuyó con otros 13 puntos.

Adiós agridulce para Detroit

Hace dos años, los Pistons terminaron últimos en la NBA con un 14-68, un balance vergonzoso para una de las franquicias con más nombre de la liga. En solo dos temporadas, resurgieron de las cenizas para terminar en la primera posición del Este con un balance de 60-22. Un equipo de identidad ultradefensiva que recordó a aquellos Bad Boys campeones en 1989 y 1990, capaces de desafiar a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Pero la llegada de los Playoff dejó claro que no sería un camino de rosas. Pese a terminar primeros, los Orlando Magic, que venían del Play-in, los llevaron hasta el séptimo partido y los obligaron a remontar de forma heroica un 3-1 en contra. Los Cavaliers forzaron otra eliminatoria a siete partidos y esta vez les salió cruz a los Pistons, poniendo punto final a la mejor temporada de Detroit desde 2008.

El dolor de Detroit por la eliminación. (AP) El dolor de Detroit por la eliminación. (AP)

La programación para este lunes

*21.30 hs (hora argentina), Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs -Juego 1, final del Oeste)

Así están los Playoffs en la NBA

Ya está el cuadro final de los Playoffs NBA con las definiciones en cada conferencia. Ya está el cuadro final de los Playoffs NBA con las definiciones en cada conferencia.

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