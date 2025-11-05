​Murió el exvicepresidente de Aldosivi, José Moscuzza 

José Moscuzza, exvicepresidente del club Aldosivi, falleció este miércoles tras un accidente vehicular. El exdirigente del “Tiburón” de Mar del Plata volcó en la Ruta 2 a la altura del partido de Lezama, cuando manejaba sin acompañantes. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club”, fue el mensaje en la cuenta oficial del club.

Moscuzza, de 48 años, perdió el control de su vehículo, salió de la cinta asfáltica y terminó volcado en el interior de un zanjón. El primer reporte fue de Seguridad Vial que acudió al lugar del accidente junto a los Bomberos, pero aún se investigan los motivos del accidente mortal. Tras conocerse la muerte del exdirigente, Aldosivi informó que suspendería todas las actividades en la institución.

La familia Moscuzza está ligada a la historia del club marplantese, ya que el padre del exdirigente fallecido fue presidente durante varios años y hoy es presidente honorario. Pedro Moscuzza, hermano de Marcelo, es vicepresidente primero de la institución y su hermana Nina Moscuzza es prosecretaria. “Dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución”, agradeció el club en su mensaje oficial.

