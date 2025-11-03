​Murió Charles Coste, el campeón olímpico más longevo del mundo 

El exciclista francés Charles Coste, que era el campeón olímpico de mayor edad, murió el jueves a los 101 años, y más de un año después de haber sido uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Coste, en la silla de ruedas en la que tenía que desplazarse a causa de su edad, fue el penúltimo portador de la antorcha olímpica y se la entregó a los últimos relevistas, Teddy Riner y Marie Josèe Perec.

El reconocido deportista fue campeón olímpico en persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, los primeros tras la Segunda Guerra Mundial, junto a sus compañeros Serge Blusson, Fernand Decanali y Pierre Adam. “Nuestro entrenador era Paul Ruinart, que era conocido por ser el gran entrenador de la época: no tenía rival. Nos llevó a los Juegos y teníamos confianza ciega en él.

Los británicos eran los grandes favoritos, pero ya les habíamos ganado antes y teníamos el récord de la pista. Después de volver a vencerlos en las semifinales, terminamos superando a un equipo italiano muy fuerte en la final”, declaró después de su participación en la ceremonia de París 2004 a los medios oficiales del COI. “Ganar un oro olímpico es una experiencia inolvidable, una alegría inmensa. Rebosábamos felicidad, y eso que los británicos se olvidaron de cantar la Marsellesa en nuestro honor”.Costa, también fue bronce en persecución individual en el Mundial de ciclismo en pista de 1948 y cuarto en la París-Roubaix de 1950.