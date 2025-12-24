​Mura se aleja del radar de River y jugará en el Inter Miami con Messi 

En medio de un mercado que empezó color de rosas para River, que en un lapso de tres días cerró a Fausto Vera y a Aníbal Moreno, en Núñez recibieron el primer pulgar para abajo de sus negociaciones. Tras haberle acercado un contrato por tres años y una compensación económica a Facundo Mura, lateral que había quedado libre de Racing, el defensor terminó inclinándose por la oferta que tenía del Inter Miami y seguirá su carrera en la MLS.

Con el pase en su poder luego de no haber aceptado la oferta de renovación acercada por la dirigencia de la Academia, la cual era de 800.000 dólares de compensación por haber estado cuatro años con un salario muy bajo (nunca se lo tocaron desde que llegó a inicios de 2022) más el nuevo sueldo, el defensor de 34 años contaba con dos ofertas sobre la mesa: la del Millonario y la de las Garzas.

Mura había quedado libre de Racing (Foto: Alejandro Pagni). Mura había quedado libre de Racing (Foto: Alejandro Pagni).

Si bien el ex lateral de Estudiantes de La Plata había pedido 72 horas para responderle a los dirigentes del club de Núñez, ya que la primera propuesta formal había sido la que llegó proveniente de los Estados Unidos, su réplica no tardó en llegar. Durante la mañana de este martes, Mura les agradeció el interés a los dirigentes de River y le dio el OK a David Beckham y compañía, para firmar con el club del estado de Florida hasta diciembre del 2029.