​Mundial Sub 20: Argentina vs Nigeria en octavos 

Este domingo se cerró la fase de grupos del Mundial Sub 20 y Argentina ya conoce a su rival de octavos de final. Será nada menos que Nigeria, un viejo conocido y justamente quien le señaló la salida en esta misma instancia en la última Copa, jugada en 2023 en nuestro país y con Javier Mascherano como entrenador.

La Selección Nacional finalizó su grupo con puntaje perfecto este sábado al vencer 1-0 a Italia (venía de derrotar 3-1 a Cuba y 4-1 a Australia) y esperaba por uno de los mejores terceros, cosa que recién se definió esta noche.

Nigeria, por su parte, empató 1-1 con Colombia este domingo gracias a un penal anotado a los 86 minutos y terminó metiéndose por la ventana a la siguiente fase, como uno de los terceros. Venía de perder 1-0 con Noruega y superar 3-2 a Arabia Saudita con otro penal agónico, a los 94. En un certamen que viene muy parejo, este grupo no fue la excepción: Colombia (1º) y Noruega (2º) terminaron con los mismos puntos, diferencia de gol, de goles a favor y tuvieron que decidir su posición por el fair play.

Así las cosas, Argentina jugará por octavos el miércoles en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Con una nutrida historia a nivel Mayores e incluso Juegos Olímpicos (Sub 23), esta será la tercera ocasión que se enfrenten por Mundiales Sub 20: la mencionada de 2023 (0-2 en San Juan) y la recordadísima final de 2005, 2-1 con dos gritos de Lionel Messi.

De avanzar, se encontrará con el vencedor del cruce entre los locales y México, a jugarse el martes en Valparaíso. En semifinales, en tanto, un potencial rival saldría de los duelos Ucrania-España y Colombia-Sudáfrica.

El otro lado de la llave quedó con estos cruces: Estados Unidos-Italia, Marruecos-Corea del Sur, Paraguay-Noruega y Japón-Francia.

Eliminados en primera fase quedaron Egipto, Nueva Zelanda, Panamá, Australia, Cuba, Nueva Caledonia, Arabia Saudita y Brasil, nada más y menos.