​Mundial Sub-20: Argentina quiere cortar la racha ante Nigeria 

La Selección Argentina Sub-20 se enfrentará este miércoles con su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Chile.

El combinado dirigido por Diego Placente se clasificó a esta instancia luego de su impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser el único seleccionado junto con el de Japón en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

Nigeria, por su parte, terminó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero gracias a los cuatro puntos acumulados consiguió avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

En este encuentro, Argentina buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub-20 también tuvo una actuación impecable en la fase de grupos, pero en octavos de final sufrió una sorpresiva caída 2-0 precisamente ante Nigeria.

La Sub-20, además, quiere aprovechar la oportunidad en este Mundial para volver a meterse en los cuartos de final de esta competición por primera vez desde la edición de 2011.

El encuentro, que está programado a las 16.30 (TV: DSports y Telefe), se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, y el árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

En este miércoles cargado de actividad, en simultáneo al encuentro de la Selección juvenil, Colombia se enfrentará con Sudáfrica, mientras que desde las 20 se disputarán los últimos dos cruces: Paraguay-Noruega y Japón-Francia.

Si bien hizo una muy buena fase de grupos que ilusiona a todos con dar pelea, este duelo es de vital importancia para el equipo de Placente, que quiere cortar con la sequía de 14 años sin meterse entre los ocho mejores de un Mundial Sub-20.

La última vez que esto ocurrió fue en la edición de 2011, que se disputó en Colombia. En aquella ocasión, los dirigidos por Walter Perazzo superaron la fase de grupos en la primera posición, producto de los triunfos sobre México y ante Corea del Norte, mientras que en su presentación restante igualaron sin goles con Inglaterra.

En los octavos de final se impusieron 2-1 sobre Egipto, en un partido en el que Erik Lamela anotó los dos tantos albicelestes de penal, mientras que un joven Mohamed Salah descontó también desde los doce pasos.

Pero la ilusión argentina llegó hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados en los penales por Portugal, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Aquella selección portuguesa llegaría hasta la final, donde sería derrotada 3-2 por Brasil con una actuación histórica de Oscar, quien se despachó con un hat-trick.

Los octavos de final se presentan como un verdadero desafío, ya que luego de aquella edición de 2011, la Sub-20 disputó dicha fase en 2019 y 2023, cayendo frente a Mali (5-4 por penales) y Nigeria (2-0), respectivamente.