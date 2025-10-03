​Mundial Sub 20: Argentina cierra el grupo contra Italia 

La Selección Argentina Sub 20 intentará asegurarse el primer lugar de su zona este sábado cuando enfrente a su escolta, Italia, por el cierre de la fase de grupos del Mundial juvenil que se viene celebrando en Chile. El partido se jugará desde las 20 en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, escenario que habitualmente utiliza el club Santiago Wanderers y donde la Albiceleste jugó sus otras dos citas. La televisación irá por cuenta de Telefe y DSports.

El equipo de Diego Placente llega con puntaje perfecto a la última fecha luego de los triunfos 3-1 ante Cuba y 4-1 con Australia, resultados bastante holgados pero que no reflejan el desarrollo más apretado de los encuentros. Aunque la Selección todavía nunca estuvo en desventaja e incluso pudo ponerse arriba en el marcador bien temprano -a los 3 minutos ante los isleños y a los 4 contra los oceánicos-, la tranquilidad recién llegó en los minutos de descuento, en ambas ocasiones: Ian Subiabre anotó el tercero ante Cuba a los 90 mientras que con Australia, el propio extremo de River y Santino Andino (Godoy Cruz) aumentaron la cuenta a los 93 y 95 respectivamente.

Italia, en tanto, derrotó 1-0 a Australia en el debut y luego empató 2-2 con Cuba, en un verdadero batacazo de los centroamericanos. Con 4 puntos, tiene prácticamente asegurada su clasificación a los octavos de final ya que también avanzan los cuatro mejores terceros (son seis grupos). A la misma hora, australianos (0) y cubanos (1) se estarán enfrentando en el estadio Nacional de Santiago.

De finalizar primera, Argentina irá el miércoles 8 en Santiago contra un tercero. De quedar segunda, irá contra el primero del E (Estados Unidos, probablemente) el jueves 9 en Roncagua.

En el primer turno de la jornada, desde las 17, se estará definiendo el grupo más atractivo, el que tiene a Marruecos (6 puntos), México (2), Brasil (1) y España (1). Contra todo pronóstico, brasileños y españoles estarán jugando un mano a mano para evitar la eliminación en primera fase y un empate no le conviene a ninguno dado que ya hay tres terceros con 3 puntos. La Verdeamarela, pentacampeona de la categoría, empató 2-2 con México y perdió 2-1 con Marruecos. Mientras que España, ganadora del Mundial en 1999, debutó 0-2 con los africanos y luego igualó 2-2 con los norteamericanos.