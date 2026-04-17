​Mundial Sub 17: con Argentina adentro, todos los clasificados y las potencias que se quedaron afuera 

Argentina va por la frutilla del postre, que es la consagración en el Sudamericano Sub 17. Claro, el objetivo principal ya se había logrado, que es la clasificación al Mundial de la categoría. Por eso, con los últimos clasificados de Conmebol definiéndose, hacemos el repaso de todas las selecciones que sacaron pasaje a la Copa del Mundo, además de las potencias que se quedaron afuera.

Las selecciones clasificadas al Mundial Sub 17

En total, la Copa del Mundo ya tiene confirmados a 28 de sus 48 participantes. Por el lado de Conmebol, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay son las selecciones que sacaron sus boletos a través del Sudamericano. Solamente resta conocerse al séptimo clasificado, que será el ganador del partido entre Bolivia y Venezuela que se jugará este sábado.

Argentina ya tiene su lugar en el Mundial (Prensa AFA). Argentina ya tiene su lugar en el Mundial (Prensa AFA).

Por su parte, la UEFA definió a sus clasificados a fines de marzo. Estos son: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia y España.

A su vez, por el lado de Concacaf estarán presentes Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos; mientras que los representantes de la OFC son Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

Así, las únicas confederaciones que aún no definieron a sus clasificados son la CAF y la AFC. Por el lado de África, asistirán las 10 mejores selecciones de la Copa África Sub 17 (es decir, los equipos que lleguen a cuartos de final y dos ganadores de playoffs), la cual se jugará entre el 25 de abril y el 10 de mayo.

Italia jugará el Mundial Sub 17 (Prensa FIFA). Italia jugará el Mundial Sub 17 (Prensa FIFA).

Por el lado de Asia, la situación es parecida ya que cuenta con nueve plazas que se las quedarán los ocho mejores de la Copa Asiática (a jugarse del 14 al 31 de mayo) . Eso sí, un cupo ya lo tiene Qatar por ser el organizador del Mundial.

Las potencias que se quedaron afuera

Ahora bien, hay grandes potencias que se quedaron afuera de esta edición de la Copa del Mundo. El bombazo más fuerte es la ausencia de Portugal, que es nada menos que el campeón vigente del Mundial Sub 17. Los lusos, que se quedaron con la edición 2025, no pudieron superar la ronda clasificatoria de la UEFA al quedar cuartos en su grupo (clasificaban los primeros y los mejores segundos). Lo mismo ocurrió con Alemania -campeones en 2023-, que finalizó tercera en su zona.

Pero acaso la situación más dura la tiene Inglaterra. Habitual participante en los Mundiales juveniles, esta vez ni siquiera pudieron luchar por la clasificación ya que descendieron a la Liga B Sub 17, por lo que solamente aspira a volver a codearse entre las mejores selecciones (el formato es similar al de la Liga de las Naciones).

Portugal, de campeón a no clasificar al Mundial (AP Photo/Hussein Sayed). Portugal, de campeón a no clasificar al Mundial (AP Photo/Hussein Sayed).

Con todo esto, el Mundial Sub 17 -que aún no tiene fecha de comienzo- ya va tomando forma con las selecciones que se sumaron y las otras que todavía luchan por un cupo. Lo cierto es que Argentina ya se enfoca en conseguir su primera estrella.

​