​Mundial de vóley: Argentina volvió a ganar pero otro resultado le complicó las cuentas 

La Selección Argentina le ganó a Corea del Sur en el Mundial de vóley de Filipinas 2025 y aunque sumó su segundo triunfo en dos presentaciones, todavía no se aseguró la clasificación a octavos ya que hubo un batacazo en el otro partido del grupo.

Los dirigidos por Marcelo Méndez, que en la primera fecha derrotaron a Finlandia en cinco sets con una gran remontada, se impusieron esta vez por 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18 ante el rival más débil, en los papeles, de la zona.

El partido comenzó con dos parciales muy parejos, que se definieron por detalles y terminaron en un set por lado. El combinado albiceleste empezó a inclinar la balanza al quedarse con el tercero con relativa comodidad y, ya en el cuarto, con mucha más confianza, los jugadores argentinos pasaron por arriba a los surcoreanos.

La gran figura albiceleste fue nuevamente Pablo Kukartsev, quien se despachó con 21 puntos (venía de marcar 20 ante los nórdicos), uno más que Luciano Vicentín, aunque este último también se lució con cinco bloqueos a lo largo del encuentro. También se destacaron el capitán Agustín Loser con 12 puntos y Luciano Palonsky con 11.

De esta manera, el equipo liderado dentro de la cancha por Luciano De Cecco (4 puntos; jugando su sexto Mundial) tienen un pie en los octavos de final de este Mundial que estrena un nuevo formato, donde avanzan los dos mejores de cada uno de los ocho grupos.

Argentina todavía no está clasificada porque, en el otro partido de la zona, Finlandia dio el batacazo ante Francia por 3-2. Así las cosas, los de Marcelo Méndez lideran con 5 puntos, seguidos de Francia con 4, Finlandia con 3 y Corea del Sur sin unidades. Vale recordar que el triunfo 3-0 o 3-1 entrega tres puntos, mientras que imponerse por 3-2 reparte dos para el ganador y uno para el derrotado.

Los pasajes a los duelos de eliminación directa se definirán el jueves desde las 7 de la mañana, cuando Argentina (9º en el ranking internacional) enfrente a una Francia (4º) obligada a ganar y que conocerá desde temprano el resultado del duelo entre finlandeses (18º) y surcoreanos (27º) del miércoles a las 23:30.