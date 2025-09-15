​Mundial de vóley: Argentina remontó un partidazo ante Finlandia 

La Selección Argentina de vóley remontó un partidazo ante Finlandia y salvó las ropas en el debut en el Grupo C del Mundial de la disciplina, que se disputa en Filipinas.

En el Coliseo Smart Araneta de la ciudad de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez (8º en el ranking mundial) perdió los dos primeros sets por 19-25 y 18-25 y ya se vislumbraban unos próximos días complicados. Pero se repuso y logró sacar el partido adelante, ganando las tres mangas por parciales de 25-22, 25-22 y 15-11.

“Finlandia (19º en el ranking) jugó un partido increíble: presionó muchísimo con el saque, defendió como nunca, nos controló mucho en bloqueo y estuvo muy bien en ataque y contraataque. Nos costó encontrarnos con el juego que veníamos demostrando”, explicó Pablo Kukartsev, quien resultó el máximo anotador de la Argentina con 20 puntos (Luciano Palonsky metió 19) y el segundo del encuentro, por detrás de Joonas Mikael Jokela (26).

“Nos sacamos la mochila y nos liberamos de la presión y las inseguridades. Fuimos una familia y lo dimos vuelta con coraje, sin tirar la toalla jamás. Tenemos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y una calidad increíble, y queremos demostrarlo partido a partido”, agregó el goleador.

El próximo martes, desde las 23:30, la Selección enfrentará a Corea del Sur (27º), que arrancó con una derrota por 3-0 ante Francia (4º). La fase de grupos se cerrará el viernes a las 7 de la mañana contra los galos. La televisación de los encuentros va por cuenta de DSports.