​Mundial de voley: Argentina quiere seguir con la ilusión 

Luego del espectacular y agónico triunfo ante Francia, que sirvió para que Argentina se metiera en los octavos de final del Mundial que se lleva a cabo en Filipinas, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez ya tiene en la cabeza otro duelo de máxima exigencia: este domingo, a las 4:30, el adversario será nada menos que Italia, vigente campeón mundial y uno de los firmes candidatos al título.

Ya entrado el domingo en Argentina, la Selección buscará continuar que su gran presente en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila, que tiene capacidad para 20 mil espectadores. Es que los dirigidos por Méndez consiguieron la clasificación luego del triunfazo en cinco sets ante Francia, la actual bicampeona olímpica, que le permitió al combinado albiceleste terminar en la primera posición del Grupo C. Previamente, había derrotado a Finlandia (3-2) y a Corea del Sur (3-1) para completar la zona de manera invicta.

Italia, por su parte, consiguió la clasificación luego de quedar segunda en el Grupo F, producto de los triunfos ante Argelia y Ucrania y la sorpresiva derrota frente a Bélgica, una de las tantas que deparó el certamen, como las prematuras eliminaciones de Francia, Japón y Brasil, entre otras. Este encuentro representará un verdadero desafío para la selección argentina, ya que Italia es uno de los equipos con mayor crecimiento en los últimos años y prueba de esto en la semifinal alcanzada en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la final en la Nations League 2025, donde fue superada por Polonia.