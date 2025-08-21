​Mundial de natación: Agostina Hein se colgó la medalla de plata en los 800 libre 

Agostina Hein vive un momento inolvidable en su joven carrera. Tras competir en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, viajó al Mundial Juvenil de Rumania, donde ya ganó dos medallas: oro en los 400 combinados, el pasado martes, y plata en los 800 libre este miércoles.

La nadadora de Campana, de 17 años, logró su mejor marca personal en los 800 con 8:26.19, muy cerca del récord sudamericano de Delfina Pignatiello (8:24.33). En Doha 2024 había hecho 8:29.19 y en París 2024, como la más joven de la delegación argentina, 8:37.43, mostrando una evolución notable.

En Rumania, Hein fue superada solo por la china Peiqi Yang (8:22.93), mientras que la rusa Kseniia Misharina (8:29.50) quedó tercera. Hein accedió directamente a la final por su tiempo histórico de 8:31.06.

En la jornada del martes, brilló en los 400 estilos con 4:34.34, rompiendo el récord que Georgina Bardach mantenía desde Atenas 2004 (4:37.51), cuando ganó el bronce, última medalla olímpica de la natación argentina.