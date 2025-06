​Mundial de Clubes: Palmeiras se lo empató en el final a Inter Miami   

El Inter Miami de Lionel Messi igualó 2-2 este lunes con Palmeiras, por la fecha 3 del Mundial de Clubes, y quedó segundo en el Grupo A, por lo que en octavos de final se medirá con PSG, en tanto el Verdao lo hará con Botafogo, en duelo de brasileños. En la misma zona, Al Ahly empató 4-4 con Porto, aunque ambos quedaron eliminados.

En la previa, tanto estadounidenses como brasileños (ambos con cuatro unidades) dependían de sí mismos para poder acceder a la siguiente ronda.

Con Tomás Avilés en cancha, el equipo de Javier Mascherano salió a jugar aguantando la presión de los brasileños, que avisaron a los 4 minutos con un cabezazo de Gustavo Gómez contenido por el experimentado Oscar Ustari, quien enseguida tuvo una acción temeraria en la salida ante el también argentino José López, por fortuna sin consecuencias.

Pero entonces sobrevino una sorpresa y con Palmeiras totalmente volcado en ataque: una contra letal que incluyó un pase de pecho de Luis Suárez dejó solo a Tadeo Allende a campo abierto para anotar la apertura del marcador, en la primera llegada de peligro de las Garzas.

Aun en desventaja, el equipo de Abel Ferreira> -con Estevao de abanderado- siguió manejando la pelota y elegía atacar por la zona de Marcelo Weigandt. Inter Miami, a la espera de que Messi frotase la lámpara, se relamía ante errores ajenos, y en uno de ellos Segovia le dejó una chance clarita a Suárez, que el uruguayo dilapidó. Respondió el Verdao, también aprovechando desinteligencias en el fondo rosa, con un disparo cruzado de Torres que salió cerca de un poste.

En la segunda parte, Palmeiras salió a empatar o morir y Weigandt salvó las papas de entrada ante la presencia inquietante de Torres. Inter Miami logró emparejar el control del juego y así Messi intentó una individual, pero su disparo fue a las manos de Weverton. Enseguida, Suárez volvió a dejar a Allende frente al arquero, aunque en esta ocasión el delantero definió mal. Luego, la Pulga la bajó con clase y su zapatazo no entró por poco.

Entonces Suárez tuvo una aparición fulgurante, desairó a tres adversarios y con un zurdazo marcó el segundo para Inter Miami que hizo delirar el Hard Rock.

Palmeiras lucía algo desconcertado y jugadísimo en ataque. En Inter Miami las piernas ya no respondían y en eso ingresó Baltasar Rodríguez por el exhausto Federico Redondo, aunque no pudo sostener la ventaja porque, a poco del final, los ingresados Paulinho y Mauricio empataron para los brasileños, y de no ser por Ustari casi lo ganan.

El Porto de Alan Varela empató 4-4 un partidazo con Al Ahly en el MetLife Stadium East Rutherford, por la tercera y última fecha del Grupo A, que dejó a ambos afuera del Mundial de Clubes.

El delantero Wessam Abou Ali se despachó con tres tantos, el segundo de penal, más el aporte de Mohamed Ben Romdhane para los egipcios; en tanto Rodrigo Mora, Samu Aghehowa, William Gomes y Pepê anotaron para el equipo conducido por Martín Anselmi.