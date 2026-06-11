​Mundial 2026: sale a la cancha la Inteligencia Artificial, árbitros con cámara y avatares 3D 

El Mundial 2026 ya se juega… pero en los laboratorios. En horas empieza a rodar la pelota entre México y Sudáfrica pero en los 104 partidos de la Copa del Mundo se podrá ver el peso de la tecnología en su máxima expresión. Inteligencia artificial, sensores en la pelota, árbitros asistidos en tiempo real y hasta réplicas digitales de los jugadores.

EL “CEREBRO” DEL MUNDIAL

La FIFA, junto a Lenovo, desarrolló Football AI, un paquete de herramientas que se usará antes y durante el torneo. La joya es Football AI Pro, una plataforma que permitirá a las 48 selecciones analizar rivales, tácticas y rendimiento con millones de datos procesados en tiempo real.

La clave es que a esto será para todas las selecciones. Lujos que antes podían quizá darse solo las potencias. Todas contarán con el análisis masivo de datos futbolísticos, informes en texto, video y gráficos y modelos en 3D para estudiar jugadas. Y en todos los idiomas.

Pelota con chip. Pelota con chip.

LA TRIONDA, LA PELOTA QUE HABLA

Uno de los grandes protagonistas no será un jugador, sino la pelota. La Trionda, como es su nombre oficial, tendrá sensores internos capaces de enviar datos en tiempo real. ¿Qué aporta? Registra el momento exacto del golpe, envía datos cientos de veces por segundo y mejora decisiones en jugadas finas. Clave para el offside y el VAR: cada toque va a quedar registrado con precisión quirúrgica.

OFFSIDES MÁS RÁPIDOS Y MÁS PRECISOS

El fuera de juego semiautomatizado evoluciona. En 2026 será más rápido, más preciso y más visual. Habrá 16 cámaras especiales en cada estadio, seguimiento de jugadores y pelota 50 veces por segundo, 29 puntos corporales analizados por futbolista. Todos los datos conectados con sensores de la pelota. Cuando hay offside, el sistema manda alertas automáticas al VAR. Y como bonus, se generan animaciones 3D para explicar la jugada en TV y en la cancha.

Habrá avatares de los jugadores. Habrá avatares de los jugadores.

AVATARES GEMELOS 3D

Cada futbolista fue escaneado para crear una réplica digital exacta. Sí, un avatar. Con esto se facilitará detectar posiciones milimétricas, analizar movimientos y resolver jugadas con muchos jugadores. Cada escaneo tarda apenas un segundo. Precisión total.

CÁMARAS EN LOS ÁRBITROS

Habrá una nueva versión de la tecnología empleada en el Mundial de Clubes con respecto a mostrar en directo la perspectiva de los árbitros. Gracias a un sistema impulsado por inteligencia artificial, se reducirá el desenfoque de la grabación para ofrecer imágenes nítidas en directo de la perspectiva de los árbitros. De este modo, aumentará la transparencia y la comprensión del juego.

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